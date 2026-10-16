Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε ο γυμναστής από τη Βουλα που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθητριας.

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετησιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση (πλημμέλημα) ασκήθηκε εις βάρος 58χρονου καθηγητή γυμναστικής σε γυμνάσιο της Βούλας.

Η σύλληψη του εγινε χθες το μεσημέρι, ύστερα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο ΑΤ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ο 58χρονος έπιασε το μηρό της κόρης της, ενώ ακολούθησαν παρόμοιες καταγγελίες από δύο αγόρια - μαθητές ότι σε προγενέστερο χρόνο τους ακουμπούσε τα γεννητικα όργανα.

Ο γυμναστής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

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