Ποινική δίωξη για προσβολή γενετησιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση (πλημμέλημα) ασκήθηκε εις βάρος 58χρονου καθηγητή γυμναστικής σε γυμνάσιο της Βούλας.
Η σύλληψη του εγινε χθες το μεσημέρι, ύστερα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο ΑΤ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ο 58χρονος έπιασε το μηρό της κόρης της, ενώ ακολούθησαν παρόμοιες καταγγελίες από δύο αγόρια - μαθητές ότι σε προγενέστερο χρόνο τους ακουμπούσε τα γεννητικα όργανα.
Ο γυμναστής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
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