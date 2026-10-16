«Δεν δεχόμαστε να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών μας» καταγγέλλει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου.

Ακόμη ένα περισταστικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο προβληματίζει για την ασφάλεια των υποδομών που φιλοξενούνται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές. Αυτή τη φορά το συμβάν έγινε στο Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας στον Δήμο Ναυπλιέων, όπου, σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τμήμα σοβά κατέρρευσε την ώρα του μαθήματος και έπεσε πάνω σε μαθητή χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης και της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ναυπλιέων κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση των σχολικών μονάδων και ζητά τη λήψη μέτρων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Δεν δεχόμαστε να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών μας»

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας δεν αποτελεί μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά αναδεικνύει, όπως αναφέρει, τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά σχολικά κτίρια του Δήμου σύμφωνα με το argolika.gr. Οι γονείς αποδίδουν τα προβλήματα στη χρόνια υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, στην απουσία ολοκληρωμένων προγραμμάτων συντήρησης και στην έλλειψη συστηματικών ελέγχων των σχολικών εγκαταστάσεων.

Αιχμές για τη συντήρηση των σχολείων στον Δήμο Ναυπλιέων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης στα σχολεία του δήμου, με εξαίρεση εργασίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις του συγκεκριμένου προγράμματος αφορούσαν ανακαινίσεις προσόψεων, προαυλίων και χώρων υγιεινής σε περιορισμένο αριθμό σχολικών μονάδων της περιοχής. Οι γονείς εκτιμούν ότι απαιτούνται ευρύτερες και συστηματικές εργασίες, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν συνολικά τα προβλήματα φθοράς και θα διασφαλίζουν την καταλληλότητα των σχολικών εγκαταστάσεων. Η Ένωση θέτει, παράλληλα, το ζήτημα της τακτικής επιθεώρησης των κτιρίων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα φθορές και επικίνδυνα σημεία πριν προκαλέσουν κάποιο ατύχημα.

«Πόσο κοστίζει η ασφάλεια των μαθητών;»

Στην ανακοίνωση ασκείται κριτική τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των αιτημάτων που αφορούν τη συντήρηση των σχολείων. Η Ένωση αναφέρει ότι, σύμφωνα με την εμπειρία της από τις διεκδικήσεις των γονέων, η έλλειψη διαθέσιμων κονδυλίων αποτελεί συχνά την απάντηση στα αιτήματα για παρεμβάσεις.

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Όπως σημειώνουν οι γονείς « Το δημόσιο σχολείο στεγάζεται, στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε κτήρια ασυντήρητα, χωρίς κανέναν προληπτικό έλεγχο, σε κτήρια που δεν πληρούν ούτε τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, σε κτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών μας. Η άθλια κατάσταση των σχολικών κτηρίων είναι μέρος της ίδιας εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας – της πολιτικής του «πάμε κι όπου βγει», της πολιτικής που αδιαφορεί για οτιδήποτε δεν αποφέρει οικονομικό κέρδος.

Σε τοπικό επίπεδο, πέρασε ένα ακόμα καλοκαίρι κατά το οποίο δεν υλοποιήθηκε κανένα ουσιαστικό έργο για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες που προβλέπονταν από το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα – χορηγία των συστημικών τραπεζών- «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορούσε ανακαίνιση όψεων, προαυλίων και χώρων υγιεινής σε ελάχιστα σχολεία της περιοχής μας. Τα σχολεία του δήμου μας παλιώνουν, φθείρονται και όπως φάνηκε και από το περιστατικό της Τρίτης αρχίζουν να καταρρέουν.

Η μόνιμη απάντηση της τοπικής διοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας στα αιτήματα της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου αλλά και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου μας είναι μία: Δεν υπάρχουν λεφτά! Σήμερα, που δίνονται εκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς και επιχειρηματικούς ομίλους, λεφτά για τα σχολειά μας δεν υπάρχουν. Πόσο, λοιπόν, κοστίζει η ασφάλεια των μαθητών; Πόσο κοστίζει ένα τραυματισμός ενός παιδιού; Πόσο κοστολογείται η ζωή των παιδιών μας; Εμείς, οι γονείς του Ναυπλίου, είμαστε σε επιφυλακή! Δεν δεχόμαστε να τίθενται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των παιδιών μας! Διεκδικούμε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία!»