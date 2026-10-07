Αναστάτωση προκλήθηκε στην τάξη του 3ου Λυκείου Λαμίας όταν ένα τεράστιο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε, πέφτοντας με δύναμη πάνω στους μαθητές.

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα οι μαθητές του 3ου ΓΕΛ Λαμίας όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα σε τάξη της Β Λυκείου ένα τεράστιο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι και κατέληξε πάνω στα κεφάλια των παιδιών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr πέντε μαθητές τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν μέχρι στιγμής σοβαροί τραυματισμοί. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στα Επείγοντα από τον γονέα του. Την ίδια στιγμή, γονείς έσπευσαν στο νοσοκομείο, αγωνιώντας για την κατάσταση των παιδιών τους. Το σημείο όπου βρίσκονταν οι μαθητές την ώρα του μαθήματος καλύφθηκε από τα υλικά που αποκολλήθηκαν από την οροφή.

Ο Διευθυντής του σχολείου Σταύρος Χαραλάμπους δήλωσε ότι «Ήταν Θεού θέλημα και δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα».

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν γονείς στο LamiaReport, στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είχαν παρουσιαστεί και στο παρελθόν προβλήματα με μικρότερες πτώσεις σοβάδων. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε το σημερινό περιστατικό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για πλήρη τεχνικό έλεγχο του κτιρίου. Η αίθουσα εκκενώθηκε και ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να προχωρήσει η αποκατάσταση της ζημιάς.

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Εικόνες από το σχολείο δείχνουν την σοβαρότητα του περιστατικού

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