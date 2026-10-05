Οι μαθητές συσπειρώνονται και προγραμματίζουν καταλήψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια στην Αττική καταγγέλλοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις στα σχολεία την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου καλεί τους μαθητές η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, με βασικό μήνυμα «Ως εδώ» και αίτημα να δοθούν λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή ζητά από τους μαθητές να οργανώσουν δράσεις σε κάθε σχολείο, μεταξύ άλλων με καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, συγκεντρώσεις, συμβολικά κλεισίματα δρόμων, συλλογή υπογραφών, αλλά και κείμενα από 5μελή και 15μελή μαθητικά συμβούλια.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου να μεταφερθεί ένα ενιαίο μήνυμα προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας για τα ζητήματα που οι μαθητές θέτουν ως βασικές προτεραιότητες.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα στα σχολεία

Οι μαθητές κάνουν λόγο για μια δύσκολη καθημερινότητα, αναφερόμενοι στην πίεση που αντιμετωπίζουν από το σχολείο, τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και στην οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους. Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα των κενών σε εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας ότι αρκετά σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ιδιαίτερη θέση στο κάλεσμά τους έχουν και οι σχολικές υποδομές. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά ασφαλή σχολεία, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους αθλητικούς χώρους, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Αντιδρούν στις συγχωνεύσεις τμημάτων

Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Οι μαθητές αντιδρούν στη δημιουργία τμημάτων με 25 έως 27 μαθητές και ζητούν, όπως αναφέρουν, 15 μαθητές ανά τάξη. Στο κάλεσμά τους υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από μαθητικές κινητοποιήσεις, συγχωνεύσεις ανακλήθηκαν, σημειώνοντας όμως ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός τμημάτων με ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό μαθητών.

«Μπλόκο» στις εκδρομές

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται και το ζήτημα των σχολικών εκδρομών. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που, σύμφωνα με τους μαθητές, δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην πραγματοποίηση των εκδρομών. Παράλληλα, ζητά ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους τους μαθητές, χαρακτηρίζοντας τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

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Οι μαθητές θέτουν ακόμη το ζήτημα των τιμών στα σχολικά κυλικεία, συνδέοντάς το με την ακρίβεια και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η παροχή δωρεάν σνακ στους μαθητές, η μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία και η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής που καταναλώνονται στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, ζητούν να διασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών, θέτοντας ως αίτημα «να μην υπάρξει σχολείο χωρίς λεωφορείο».

Αντιδρούν και στα σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο και τις «τριπλές Πανελλήνιες»

Στο μαθητικό κάλεσμα περιλαμβάνεται και η αντίθεση στην προοπτική αλλαγών με φόντο τη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά «ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλήνιες», ενώ παράλληλα θέτει και άλλα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική και το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση. Για τους μαθητές, το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί μόνο χώρο εξετάσεων και αξιολόγησης, αλλά χώρο μόρφωσης, δημιουργίας και ουσιαστικής στήριξης των μαθητών.

Τα αιτήματα των μαθητών

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης της 8ης Οκτωβρίου, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας θέτει συγκεκριμένα αιτήματα:

- Να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που, όπως υποστηρίζει, βάζει εμπόδια στις σχολικές εκδρομές.

- Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους τους μαθητές.

- Όχι στις συγχωνεύσεις τμημάτων και 15 μαθητές ανά τάξη.

- Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών.

- Να μην προχωρήσουν αλλαγές που οδηγούν, σύμφωνα με τους μαθητές, σε «Τριπλές Πανελλαδικές».

- Δωρεάν σνακ για τους μαθητές.

- Μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής.

- Να μην υπάρξει σχολείο χωρίς λεωφορείο.

- Να φτάσουν τα βιβλία ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

- Ασφαλείς σχολικές υποδομές.

- Σύγχρονα εργαστήρια και αθλητικοί χώροι.

- Ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα και για τους μαθητές που τη χρειάζονται.

- Στήριξη της σχολικής ζωής και των σχολικών εκδηλώσεων.

- Να μην υπάρξουν μέτρα αποβολής και καταστολής σε μαθητές και σχολεία που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

«Να ακουστεί δυνατά η φωνή μας»

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στις δράσεις της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που καταγράφουν δεν αφορούν μεμονωμένα σχολεία αλλά τη σχολική καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Το κάλεσμα προβλέπει διαφορετικές μορφές κινητοποίησης, ανάλογα με τις αποφάσεις των μαθητικών κοινοτήτων, από συνελεύσεις και αποχές έως καταλήψεις, πανό, συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις.

Όπως σημειώνουν οι μαθητές, «Με καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, κλεισίματα δρόμων, υπογραφές, κείμενα 5μελών - 15μελών, άλλες δράσεις! Με κάθε τρόπο όσα περισσότερα σχολεία μπορούμε στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπ. Παιδείας, που μέτρα εμάς και τις ανάγκες μας σε ευρώ και λέει “δεν έχω σάλιο”, αλλά τα χαρίζουν απλόχερα στους λεφτάδες, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές και στους πολέμους που κάνουν ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ για τα κέρδη των λίγων! Είναι επιλογή τους να υπηρετούν αυτή την πολιτική για τα κέρδη των λίγων εις βάρος της δικιάς μας ζωής. Είναι επιλογή μας να αγωνιστούμε για ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, για τις ανάγκες μας!»