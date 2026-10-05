Χιλιάδες εξοργισμένοι μαθητές έχουν αποκλείσει λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, διαμαρτυρόμενοι για τις κακές συνθήκες στα σχολεία και την έλλειψη εκπαιδευτικών.

Έως και 500 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα μερικώς ή πλήρως κλειστά, μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μεταξύ αστυνομίας και μαθητών που διαμαρτύρονται, δήλωσε την Κυριακή ο Γάλλος υπουργός Παιδείας.

Τα μαθήματα θα «ανασταλούν πλήρως ή εν μέρει» σε περίπου 400 έως 500 λύκεια, καθώς «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι 24 σχολεία έχουν «πυρποληθεί ή λεηλατηθεί» από την έναρξη των διαμαρτυριών.

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Xιλιάδες εξοργισμένοι μαθητές έχουν αποκλείσει λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν εξαπλωθεί από το Παρίσι σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων Μονπελιέ, Νάντη και Μασσαλία.

Μαθητές λυκείων και άλλοι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την έλλειψη εκπαιδευτικών, τις πολυπληθείς τάξεις και τα εγκαταλελειμμένα ή κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια.

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Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες τον περασμένο μήνα, εν μέσω κλιμακούμενων συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι, σύμφωνα με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και ορισμένοι πολιτικοί έχουν ενταχθεί στις διαμαρτυρίες εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Την Παρασκευή, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι 735 από τα 3.700 σχολεία της Γαλλίας επηρεάστηκαν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» από τις βίαιες διαμαρτυρίες.

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Η κυβέρνηση κατηγορεί την «άκρα αριστερά»

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι ο αριθμός των σχολείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σήμερα Δευτέρα μπορεί να είναι αντίστοιχος με εκείνον της Παρασκευής, αλλά υποσχέθηκε «μερική και σταδιακή επιστροφή στα μαθήματα».

Ο Εντουάρ Ζεφρέ υποστήριξε ότι «υπάρχουν ακτιβιστές - ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά - που έχουν παρεισφρήσει στο μαθητικό κίνημα, το έχουν απομακρύνει από τους ίδιους τους μαθητές και έχουν επιδοθεί σε ακραία βία».

«Αυτό σαφώς δημιουργεί κίνδυνο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μαθητές μας», είπε. Ο Ζεφρέ πρόσθεσε ότι 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί, γεγονός που, όπως ανέφερε, είναι «κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».

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Την Παρασκευή συνελήφθησαν 1.747 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων κάλεσαν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων την Τρίτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη «συγκεκριμένων μέτρων», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Νομοσχέδιο «vandal-pays»

Την Κυριακή, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει επιπλέον μέτρα για να «αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές λυκείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό».

Όπως είπε, στα μέτρα περιλαμβάνονται η διασφάλιση της συνέχισης των μαθημάτων, η βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, η καλύτερη οργάνωση του σχολικού ωραρίου και η μεγαλύτερη διαφάνεια στην πλατφόρμα εισαγωγής στα γαλλικά πανεπιστήμια.

Ο Λεκορνί δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιταχύνει την εξέταση του νομοσχεδίου «vandal-pays», το οποίο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όσοι ευθύνονται για καταστροφές θα αναλαμβάνουν και το κόστος της αποκατάστασής τους.

Με πληροφορίες από BBC