Πάνω από 5.000 συλλήψεις από τις συγκρούσεις.

Χιλιάδες οργισμένοι μαθητές έχουν αποκλείσει λύκεια σε ολόκληρη τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση της εκπαίδευσης, με τις κινητοποιήσεις να οδηγούν σε κλιμάκωση της βίας και συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις στα τέλη του περασμένου μήνα, ενώ χιλιάδες έχουν συλληφθεί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας και η Γαλλία προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των περίπου 3.700 λυκείων της Γαλλίας παρέμειναν κλειστά ή αντιμετώπισαν προβλήματα λειτουργίας την Πέμπτη, ενώ περισσότερα από 400 έκλεισαν την Παρασκευή, δήλωσε στο BFMTV ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ.

Συνδικάτα εκπαιδευτικών και ορισμένα πολιτικά πρόσωπα έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις. Η γαλλική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών είναι δικαιολογημένα, αλλά παράλληλα καταδίκασε την «αστική βία» και κατηγόρησε το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise) ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις. Το κόμμα απορρίπτει την κατηγορία. Ορισμένοι μαθητές έχουν πάρει αποστάσεις από τα βίαια επεισόδια, ωστόσο υπάρχουν ήδη καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα.

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Οι λόγοι που διαδηλώνουν οι μαθητές

Οι μαθητές εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τις υποβαθμισμένες σχολικές υποδομές, τις υπερπλήρεις αίθουσες, τα επιβαρυμένα ωρολόγια προγράμματα, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, καθώς και την ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων, σύμφωνα με μία από τις μαθητικές ενώσεις που πρωταγωνιστούν στις κινητοποιήσεις.

Ορισμένοι ζητούν επίσης την κατάργηση των κρατικών πλατφορμών εισαγωγής στην ανώτατη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τις οποίες χαρακτηρίζουν άδικα επιλεκτικές.

«Δεν είμαστε κακομορφωμένοι, απλώς δεν μας ακούνε», έγραφε ένα πανό έξω από σχολείο στο Σεν-Σεν-Ντενί, εργατική περιοχή βόρεια του Παρισιού που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα επίκεντρα των κινητοποιήσεων.

«Οι αίθουσες δεν αερίζονται και μετά βίας μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα», δήλωσε στους New York Times ο 15χρονος Ισάμ Μαχλούφι, μαθητής στο λύκειο Rosa Parks στο Σεν-Ντενί. Συνδικάτα και κόμματα της Αριστεράς έχουν συνδέσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις με ένα ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα συνεχόμενη θητεία, πλησιάζει στο τέλος της προεδρίας του.

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«Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε καταστροφική κατάσταση έπειτα από δέκα χρόνια Εμανουέλ Μακρόν. Λείπουν τα πάντα», δήλωσε η Σοφί Βενετιτέ, επικεφαλής συνδικάτου εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις.

Εκατοντάδες σχολεία έχουν επηρεαστεί από τους αποκλεισμούς

Πολλές από τις κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ειρηνικά, αλλά στη συνέχεια κλιμακώθηκαν, καθώς διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα τύπου όλμου και επιτέθηκαν σε σχολεία και άλλες υποδομές, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις αρχές. Εκατοντάδες σχολεία έχουν επηρεαστεί από τους αποκλεισμούς, ενώ οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν από τα προάστια του Παρισιού στη Μασσαλία, τη Λυών και άλλες πόλεις.

Η αστυνομία συνέλαβε σχεδόν 2.000 ανθρώπους την Πέμπτη και περισσότερους από 1.700 την Παρασκευή, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, επέκριναν τη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για τη διάλυση συγκεντρώσεων στις οποίες συμμετείχαν ανήλικοι.

Περισσότερα από 60 μέλη του προσωπικού σχολείων έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων 40 διευθυντές, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας. Στη Νάντη διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σχολείο, στη Μασσαλία επιτέθηκαν σε πυροσβεστικό όχημα, ενώ στο Μπελφόρ ένας 17χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση μαθητών εναντίον αστυνομικού, σύμφωνα με εισαγγελικές αρχές που επικαλείται το BFMTV.

Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν επίσης τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, σύμφωνα με τον Νουνιές. Η Γαλλία έχει μακρά ιστορία μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις εξεγέρσεις του Μάη του 1968, οι οποίες συγκλόνισαν την κυβέρνηση και συνέβαλαν σε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές.

Η απάντηση της γαλλικής κυβέρνησης

Η κυβέρνηση έχει καταδικάσει έντονα τα βίαια επεισόδια και έχει απαντήσει με αυστηρά μέτρα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στους εισαγγελείς να προχωρούν, όπου είναι δυνατόν, σε ποινικές διώξεις και να εξετάζουν την απόδοση ευθύνης στους γονείς για ζημιές που προκαλούνται. Ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ορισμένα από τα παράπονα των μαθητών.

Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει τις ταχύτατα εξαπλούμενες κινητοποιήσεις, ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα εγκαταλείψει τα σχέδια για αύξηση ορισμένων τελών εγγραφής στην ανώτατη εκπαίδευση, τα οποία είχαν ανακοινωθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2027.

Μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή με εκπροσώπους μαθητικών ενώσεων, ο Ζεφρέ ανακοίνωσε επίσης σχέδια για μεταρρύθμιση της λειτουργίας της σχολικής δημοκρατίας, ώστε οι μαθητές να έχουν μεγαλύτερο λόγο, καθώς και την κατάρτιση σχεδίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικών.

Οι εκπρόσωποι των μαθητών, ωστόσο, απέρριψαν τις προτάσεις. Η Σαμπρίν Καρμπάχ, μέλος της μαθητικής ένωσης που έχει οργανώσει τις κινητοποιήσεις, τις χαρακτήρισε «προπέτασμα καπνού».