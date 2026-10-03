Εξαπλώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Κλειστά εκατοντάδες λύκεια.

Σε νέα φάση έντασης περνούν οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα και τους εκπροσώπους των μαθητών να καλούν σε συνέχιση των διαδηλώσεων την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα στα σχολεία.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στην περιοχή του Παρισιού, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικών, του συνωστισμού στις τάξεις και των προβλημάτων στις σχολικές υποδομές. Σταδιακά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια.

Χιλιάδες συλλήψεις μέσα σε λίγες ημέρες

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι περίπου 5.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, έχουν συλληφθεί από τις αρχές της εβδομάδας. Την Παρασκευή περίπου 400 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

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Η κυβέρνηση καταδικάζει τα βίαια επεισόδια, ενώ κυβερνητικές πηγές έχουν υποστηρίξει ότι η «Ανυπότακτη Γαλλία» συνέβαλε στην έναρξη του κινήματος. Το κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πολιτικοποιεί τις μαθητικές διαμαρτυρίες.

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Η ένταση συμπίπτει με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027. Το σχέδιο προβλέπει αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για χρόνια υποχρηματοδότηση.

«Τρίτη πράξη» την Τρίτη

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ συναντήθηκε με εκπροσώπους του κινήματος και ανακοίνωσε σχέδιο για ταχύτερη αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.

Οι ανακοινώσεις, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να ανακόψουν τις κινητοποιήσεις. Μαθητικές οργανώσεις κάλεσαν σε νέα πανεθνική δράση την Τρίτη, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών προγραμματίζουν επίσης απεργιακές κινητοποιήσεις.

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Επεισόδια και καταγγελίες για αστυνομική βία

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν σε πολλές πόλεις. Στο Στρασβούργο υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, στη Μασσαλία εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα προς αστυνομικούς, ενώ στη Ρεν πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει υπερβολική χρήση βίας εναντίον ανηλίκων. Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για καταγγελίες αστυνομικής βίας, μεταξύ των οποίων και περίπτωση 16χρονου που τραυματίστηκε στο μάτι.