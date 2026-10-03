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Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας που χτυπάει την ευρύτερη περιοχή προχώρησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης το πρωί του Σαββάτου 3/10.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και σε συνέχεια της από 02.10.2026 Ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι :

Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας:

15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά)

22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς)

Επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών

Β .Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκατασταθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά

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Γ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία :

Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου

Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου

Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.