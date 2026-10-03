Οι ώρες των αγώνων.

Πρεμιέρα το Σάββατο 3/10 για την Stoiximan GBL με τη δράση να αναμένεται να είναι έντονη καθώς όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει και πλέον οι αγώνες θα είναι αμφίρροποι. Από εκεί και πέρα οι περισσότεροι αγώνες θα μεταδοθούν από τη νέα πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ΣΠΟΡ FM TV που άρχισε την λειτουργία της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος - ΠΑΟΚ / Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου

Μετάδοση: Κανάλι 1 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας / Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Μετάδοση: Κανάλι 3 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΑΕΚ - Μαρούσι / SUNEL ARENA

Μετάδοση: Κανάλι 2 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:00 Προμηθέας - Περιστέρι / ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Μετάδοση: Κανάλι 4 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:30 Καρδίτσα - Άρης / Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

Μετάδοση: Κανάλι 5 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

13:00 Παναθηναϊκός - Vikos Φalcons / TELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

Μετάδοση: Κανάλι 2 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

17:30 Ηρακλής - Ολυμπιακός / ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

Μετάδοση: Κανάλι 1 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv