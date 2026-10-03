Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ενεργειακό κόστος, σημειώνοντας ότι οι τιμές των καυσίμων μετατρέπουν, κατά την άποψή του, κάθε έξοδο των αλιευτικών στη θάλασσα σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους παράκτιων αλιέων και αλιέων γρι-γρι, οι οποίοι κινητοποιούνται με επίκεντρο το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

«Ερημώνουν τα χωριά στη στεριά, ερημώνουν και οι θάλασσές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι διεκδικήσεις του κλάδου δεν αποτελούν μόνο επαγγελματικό ζήτημα, αλλά «ένα σήμα κινδύνου για τη χώρα».

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ενεργειακό κόστος, σημειώνοντας ότι οι τιμές των καυσίμων μετατρέπουν, κατά την άποψή του, κάθε έξοδο των αλιευτικών στη θάλασσα σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

«Πρώτα και κύρια οι τιμές των καυσίμων που κάνουν κάθε απόπειρα ψαριάς έναν οικονομικό βραχνά με το σήκωμα της άγκυρας», έγραψε.

{https://www.facebook.com/reel/1084046194439765/}

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πολιτεία για τη στάση της απέναντι στα προβλήματα του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς το δικαίωμα των επαγγελματιών αλιέων σε ασφαλή πλου.

Κατά τη συνάντησή του με τους αλιείς στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε προτείνει τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων για τον κλάδο σε επίπεδα περίπου 60-70 λεπτών ανά λίτρο, εκτιμώντας το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης σε 40 έως 50 εκατ. ευρώ.

«Υπόθεση που μας αφορά όλους»

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνέδεσε την κατάσταση στην επαγγελματική αλιεία με ευρύτερα ζητήματα, όπως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η επισιτιστική ασφάλεια.

Όπως υποστήριξε, ο «υπαρξιακός κίνδυνος» που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου αποτελεί ταυτόχρονα κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ αυξάνει την επισιτιστική ανασφάλεια.

Παράλληλα, συνέδεσε το ζήτημα και με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι η συρρίκνωση της ελληνικής επαγγελματικής αλιείας μπορεί να τα θέσει «σε έμμεση αμφισβήτηση».

«Η ικανοποίηση των αιτημάτων των επαγγελματιών αλιέων είναι υπόθεση που μας αφορά όλους και όλες», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του.