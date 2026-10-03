Το γκριζάρισμα μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί «παράπλευρο αποτέλεσμα» μιας φυσικής διαδικασίας με την οποία το σώμα απομακρύνει κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες στο DNA.

Μια απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα στα γκρίζα μαλλιά και στους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να περιορίσει τον κίνδυνο καρκίνου φέρνει στο φως επιστημονική μελέτη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το γκριζάρισμα μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί «παράπλευρο αποτέλεσμα» μιας φυσικής διαδικασίας με την οποία το σώμα απομακρύνει κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες στο DNA.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Nature Cell Biology και πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια, επικεντρώθηκε στα βλαστοκύτταρα των μελανοκυττάρων, τα οποία βρίσκονται στους θύλακες των τριχών και είναι υπεύθυνα για την ανανέωση των κυττάρων που παράγουν τη χρωστική ουσία των μαλλιών.

Τι συμβαίνει όταν καταστρέφεται το DNA

Καθημερινά τα κύτταρα του οργανισμού υφίστανται βλάβες στο DNA από διαφορετικούς παράγοντες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν τα βλαστοκύτταρα των μελανοκυττάρων αντιμετωπίζουν συγκεκριμένου τύπου βλάβες, όπως θραύσεις της διπλής έλικας του DNA, μπορούν να ακολουθήσουν μια διαδικασία που ονομάζεται «senescence-coupled differentiation».

Ουσιαστικά, τα συγκεκριμένα κύτταρα σταματούν να λειτουργούν ως βλαστοκύτταρα, διαφοροποιούνται και τελικά εξαντλούνται. Η συνέπεια είναι να μειώνεται σταδιακά η παραγωγή χρωστικής και οι τρίχες να γίνονται γκρίζες.

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Η ίδια διαδικασία, όμως, φαίνεται ότι έχει και μια άλλη λειτουργία: απομακρύνοντας από τη δεξαμενή των βλαστοκυττάρων κύτταρα με βλάβες, περιορίζει την πιθανότητα να συσσωρεύσουν μεταλλάξεις και να εξελιχθούν σε καρκινικά.

Η σύνδεση με το μελάνωμα

Η εικόνα ήταν διαφορετική όταν οι ερευνητές εξέθεσαν τα κύτταρα σε καρκινογόνους παράγοντες και υπεριώδη ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες, ο προστατευτικός μηχανισμός μπορούσε να ανασταλεί, επιτρέποντας σε βλαστοκύτταρα με γενετικές βλάβες να συνεχίσουν να ανανεώνονται και να πολλαπλασιάζονται. Αυτό δημιουργούσε συνθήκες ευνοϊκότερες για την ανάπτυξη μελανοκυτταρικών βλαβών.

Οι επιστήμονες περιγράφουν τις δύο διαφορετικές διαδρομές ως «ανταγωνιστικές μοίρες»: από τη μία, η εξάντληση των συγκεκριμένων βλαστοκυττάρων συνδέεται με το γκριζάρισμα και, από την άλλη, η επιβίωση και ο πολλαπλασιασμός κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μελανώματος.

Δεν σημαίνει ότι τα γκρίζα μαλλιά προστατεύουν από τον καρκίνο

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι τα γκρίζα μαλλιά δεν αποτελούν από μόνα τους «ασπίδα» απέναντι στον καρκίνο. Πρόκειται για ένα ορατό αποτέλεσμα ενός κυτταρικού μηχανισμού που, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να απομακρύνει δυνητικά επικίνδυνα κύτταρα.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από πειράματα σε ποντίκια και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί στους ανθρώπους.

Πηγή Ιndependent