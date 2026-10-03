Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα κατηγορεί την Pfizer ότι ποτέ δεν εξέτασε αν το εμβόλιο.

Αγωγή κατά της Pfizer και του διευθύνοντος συμβούλου της, Άλμπερτ Μπουρλά, κατέθεσε ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμαϊερ, κατηγορώντας τη φαρμακευτική εταιρεία ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά της Covid-19.

Η αγωγή κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο και σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, υποστηρίζει ότι η Pfizer παρουσίαζε το εμβόλιό της ως ασφαλές, χωρίς –κατά τους ισχυρισμούς της Πολιτείας– να γνωστοποιεί επαρκώς πιθανούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων περιστατικά φλεγμονής της καρδιάς και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σύμφωνα με την προσφυγή, η Pfizer προέτρεπε τους πολίτες να εμβολιαστούν και με το επιχείρημα της προστασίας των άλλων. Η πλευρά της Φλόριντα υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν είχε πραγματοποιήσει δοκιμές σχεδιασμένες ειδικά για να διαπιστωθεί εάν το εμβόλιο απέτρεπε τη μετάδοση του ιού.

Παράλληλα, η Πολιτεία κατηγορεί τη φαρμακευτική εταιρεία για αθέμιτες πρακτικές με στόχο την κυριαρχία στην αγορά. Στην αγωγή γίνεται ακόμη αναφορά στα οικονομικά έσοδα της Pfizer από τα εμβόλια. Σύμφωνα με τη Φλόριντα, η εταιρεία εξασφάλισε περισσότερα από 80 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις εμβολίων, ενώ το 2023 η τιμή ανά δόση αυξήθηκε από περίπου 30 δολάρια σε 110 έως 130 δολάρια.

Τι ζητά η Πολιτεία

Η Φλόριντα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη βάσει της νομοθεσίας της για την προστασία των καταναλωτών. Μεταξύ άλλων, ζητά δικαστική εντολή για την παύση των πρακτικών που καταγγέλλονται, καθώς και χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν τα 10.000 δολάρια ανά παράβαση.

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Στις περιπτώσεις όπου φέρεται να έχουν επηρεαστεί ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, το ποσό που ζητείται μπορεί να φθάσει τα 15.000 δολάρια ανά παράβαση. Παράλληλα, ζητείται η επιστροφή κερδών που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Πολιτείας, προέκυψαν από τις επίμαχες πρακτικές.

Η απάντηση της Pfizer

Η Pfizer απορρίπτει τις κατηγορίες της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή στερείται ουσιαστικής βάσης και γνωστοποιώντας ότι θα απαντήσει μέσω της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας. «Οι δηλώσεις της Pfizer σχετικά με το εμβόλιό της κατά της Covid-19 ήταν ακριβείς και βασισμένες στην επιστήμη και η εταιρεία υποστηρίζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Από την πλευρά του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Φλόριντα, απαντώντας σε αίτημα του Reuters για περαιτέρω σχόλιο, περιορίστηκε να αναφέρει ότι τόσο η αγωγή όσο και οι δηλώσεις του Τζέιμς Ούθμαϊερ «μιλούν από μόνες τους». Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξελιχθεί δικαστικά, με τη Pfizer να προαναγγέλλει την επίσημη απάντησή της στις κατηγορίες που διατυπώνει η Πολιτεία της Φλόριντα.