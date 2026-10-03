Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας συνεχίζει να βρίσκεται για μια ακόμη μέρα η Κρήτη, η οποία δοκιμάζεται από τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες που εκδηλώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες αλλά και περιουσίες πολιτών που μετρούν τις πληγές τους.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 3/10 ήχησε μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Μυλοπόταμος στο Ρέθυμνο προειδοποιώντας τους για τις καιρικές συνθήκες. «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία» ανέφερε το μήνυμα, ενώ ζητούσε παράλληλα από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2106309993788047867}

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο

Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πιο συγκεκριμένα:

1.Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη

Α) σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2.Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlv33corosz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία στην Κρήτη

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εκ νέου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής,

α) Σήμερα Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούν την έντασή τους έως το απόγευμα και να συνεχίζονται, με μικρότερη ένταση, από τις απογευματινές ώρες έως και το πρωί της Κυριακής.

β) Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

γ) Τέλος, οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και αύριο, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Στα 318 mm το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται και την Παρασκευή 02/10 έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 03/10 στην Κρήτη, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω Χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 mm.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, που πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

«Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού» τόνισε ο κ. Κουγιουμουτζάκης, συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Όπως τόνισε, εκτός από τα Φέρμα, προβλήματα μεταξύ άλλων καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

Επίσης όπως ανέφερε έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς, ενώ στο δρόμο Ιεράπετρα-Σητεία ο δρόμος έχει κλείσει στα Φέρμα, ενώ στο δρόμο Σητεία -Ιεράπετρα είναι κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlv38zf3t8tl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Η πρόγνωση του καιρού

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από ΟΓΙΚΗ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Φωτογραφιες: Ρεθεμνιώτικα Νέα