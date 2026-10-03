Τι υποστήριξε σε ανάρτησή του.

Μια ατάκα του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού για τη νεκρή Εριέττα Μόλχο στα Τέμπη προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος να απολογηθεί με ανάρτησή του στα social media το πρωί του Σαββάτου 3/10.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «ΕΔΩ» στον τηλεοπτικό σταθμό ONE τόνισε στη συζήτηση με τον δικηγόρο κ. Θωμά Στάικο, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια Βούλγαρη στον δικαστικό αγώνα για την υπόθεση των Τεμπών, για την Εριέττα Μόλχο ότι «πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν».

Όπως ήταν λογικό η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με πλήθος κόσμου μέσω των social media να κράζει τον δημοσιογράφο για αυτό που είπε. Ο ίδιος ο Σταμάτης Ζαχαρός με ανάρτηση του ανέφερε ότι «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν δικό μου λάθος και δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση ούτε ειρωνεία προς την αδικοχαμένη Εριέττα Μόλχο ούτε, πολύ περισσότερο, υιοθέτηση οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας.

{https://x.com/chris_avramidis/status/2105823442549584037/video/1}

Η πρόθεσή μου ήταν να ασκήσω ειρωνική κριτική σε όσους υιοθετούν διάφορες θεωρίες γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή.

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Όμως η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν απολύτως λανθασμένη και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξα να εκφράσω αυτή την άποψη ήταν επίσης λάθος. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα είπα.

{https://x.com/SZacharos/status/2106299431716876783}

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από τη συγκεκριμένη αναφορά και, πάνω απ’ όλα, από την οικογένεια της Εριέττας Μόλχο και τους συγγενείς όλων των θυμάτων των Τεμπών.

Δεν ήταν ούτε πρόθεσή μου ούτε επιθυμία μου να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου που χάθηκε τόσο άδικα, ούτε έχω υποστηρίξει ποτέ κάποια θεωρία που αμφισβητεί τα γεγονότα ή τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων.

Η διατύπωσή μου ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτήν και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό.

Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και θα συνεχίσω να παρουσιάζω και να σχολιάζω τα γεγονότα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανάγκη των συγγενών να δικαιωθούν».