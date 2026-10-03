Τι ανέφερε ο Σέρβος τενίστας.

Στο γεγονός ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και αυτός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η απόδοσή του στάθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά το ιατρικό time out που ζήτησε στην αναμέτρηση με τον Γιουντσαοκέτε για το China Open.

«Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί τότε θα φανεί σαν να παραπονιέμαι ή σαν να ψάχνω δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν ένας τεράστιος αγώνας για μένα, με κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετώπισα. Έχω προσπαθήσει να βρω διαφορετικούς τρόπους για να είμαι τουλάχιστον σε αξιοπρεπή φυσική κατάσταση, όπως και η υγεία μου, ώστε να βρίσκομαι στο γήπεδο και να ανταγωνίζομαι τον παίκτη απέναντί μου» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Αν ο παίκτης με νικήσει και είναι καλύτερος, τότε εντάξει. Αλλά η πλειοψηφία των αγώνων και των τουρνουά που έπαιξα φέτος ήταν πραγματικά δύσκολη σωματικά για μένα, και τίποτα από αυτά δεν έχει να κάνει με την αντοχή. Οι άνθρωποι το μπερδεύουν, δεν είναι αντοχή, είναι κάτι που σχετίζεται περισσότερο με την υγεία μου. Δεν θέλω να αποκαλύψω τι είναι, αλλά προσπαθώ μαζί με την ομάδα μου να φτάσω στην ρίζα του προβλήματος».