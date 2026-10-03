Τι ανέφερε ο δήμαρχος του Βόλου.

Για το θέμα της υποψηφιότητας ή μη του Ηλία Κασιδιάρη στις επερχόμενες εκλογές τοποθετήθηκε ο δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» τόνισε ότι δεν θα έπρεπε οι Αρχές να του απαγορεύσουν τη συμμετοχή του στις εκλογές.

«Στη Δημοκρατία ψηφίζεις ό,τι θέλεις. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζα τον Κασιδιάρη, αλλά να γίνει προσπάθεια να του απαγορεύσουν να κατέβει στις εκλογές, όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο δήμαρχος Βόλου υποστήριξε ότι η τελική κρίση πρέπει να ανήκει στους πολίτες, λέγοντας: «Εσείς θα αποφασίζετε ποιοι θα κατεβαίνουν στις εκλογές; Τι είναι η πατρίδα; Δικό σας μαγαζί; Ο κόσμος κρίνει και αποφασίζει».

Ο Αχιλλέας Μπέος κατέληξε υποστηρίζοντας ότι, κατά την άποψή του, «είναι δικαίωμά του να κατέβει υποψήφιος», επαναλαμβάνοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν θα τον επέλεγε στην κάλπη.