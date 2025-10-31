Όσα είπε ο δήμαρχος Βόλου για τις κατηγορίες περί ρατσισμού.

Στο ερώτημα αν είναι ρατσιστής, με αφορμή το περιστατικό με τον ποδοσφαιριστή Τετέη στον αγώνα Κηφισιάς–Βόλου το 2024, απάντησε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης .

Αναφερόμενος στο επίμαχο επεισόδιο, ο κ. Μπέος υποστήριξε ότι η σκηνή ήταν «στημένη»:

«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το ματς στα χαρτιά. Όπως και έγινε – ο Βόλος μηδενίστηκε και η Κηφισιά πήρε τρεις βαθμούς, παρότι τελικά υποβιβάστηκε».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε τη δική του εκδοχή:

«Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα. Ο Τετέη –πολύ καλός παίκτης, τεράστιο ταλέντο– έπεσε κάτω και είπα στον διαιτητή, σε τρίτο πρόσωπο, σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού. Το πήραν και το παρουσίασαν αλλιώς. Τώρα έχουμε δικαστήριο, όπου θα φανεί με στοιχεία τι πραγματικά συνέβη».

Απαντώντας τέλος στις κατηγορίες περί ρατσισμού, ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε:

«Έχω συνεργαστεί με δεκάδες έγχρωμους ποδοσφαιριστές και υπαλλήλους, και στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια, ήταν θεά, όχι απλή έγχρωμη… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;».

