Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνεντεύξεις της.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική, την ακρίβεια, το κόστος των καυσίμων, τα ελληνοτουρκικά αλλά και ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, σε παρεμβάσεις της στο Meganews 104.6 και τον Real FM 97.8.

Ειδικότερα, στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια εστίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή «Μη με ξυπνάς από τις έξι» του Meganews 104.6 με τον Κώστα Αλατζά. Επεσήμανε πως «η διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης στα θέματα της ακρίβειας είναι παντού η ίδια» και ότι «η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια, έχει πλήρως αποσυρθεί από τον ρυθμιστικό της ρόλο».

Αναφερόμενη στην ακρίβεια και στο κόστος των καυσίμων, η Θ. Κουφονικολάκου επεσήμανε ότι «στη διύλιση στην Ελλάδα υπάρχει ένα διαχρονικό δυοπώλιο», με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι αυξημένες στην Ελλάδα ακόμα και προ φόρων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα της Eurostat μας λένε «ότι σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες δυσκολεύτηκε να ζεστάνει το σπίτι του το προηγούμενο διάστημα», ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς την ενεργειακή φτώχεια. Όπως σημείωσε, η ελληνική βενζίνη είναι η ενδέκατη ακριβότερη στον κόσμο, τονίζοντας ότι το κόστος των καυσίμων «επηρεάζει συνολικά το επίπεδο διαβίωσής μας», καθώς επιβαρύνει την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και κατ’ επέκταση τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ως προς τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ., η Θ. Κουφονικολάκου αναφέρθηκε σε μια «ολόκληρη εργαλειοθήκη», η οποία περιλαμβάνει την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων (όχι μόνο στα πρατήρια), την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους —τα οποία για το πρώτο εξάμηνο έφτασαν συνολικά τα 1,998 δισ. ευρώ—, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μισό (που είναι το ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ) και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, όπως έπραξαν άλλα κράτη. Όπως τόνισε, τα μέτρα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν συνδυαστικά, επισημαίνοντας επίσης ότι «έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε και από μόνοι μας» τον Ειδικό Φόρο

Κατανάλωσης μέχρι το επιτρεπτό όριο της Ε.Ε. και ότι «δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα περί άδειας», όπως λέει η κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια» και «έχει πλήρως αποσυρθεί από τον ρυθμιστικό της ρόλο». Πρόσθεσε ότι ακόμη και στο ζήτημα των τιμών στα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση απλώς επεδίωξε μία αναποτελεσματική συμφωνία κυρίων που λήγει μάλιστα τον Οκτώβριο. Αναφερόμενη ειδικότερα στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, σημείωσε ότι ενώ «οι πολίτες δυσκολεύονται πραγματικά να τα βγάλουν πέρα», η κυβέρνηση δεν προτίθεται «να κάνει κάτι άλλο επί της ουσίας».

Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία της ΕΛ.Α.Σ. λέγοντας πως «είναι ένα κόμμα τεσσάρων μηνών» που οφείλει να αναπτύξει τη δυναμική του και να αποδεικνύει στους πολίτες κάθε μέρα ότι μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Όπως τόνισε, σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, προτεραιότητα αποτελεί η ευρύτερη γνωστοποίηση των θέσεων του κόμματος στους πολίτες, καθώς «υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που χρήζουν αποσαφήνισης» όπως η οικονομική ενίσχυση οικογενειών και επιχειρήσεων, υγειονομικών, εκπαιδευτικών κ.ά..

Περνώντας στα ελληνοτουρκικά και πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της Κάσου, η Θ. Κουφονικολάκου, αναφερόμενη σε πρόσφατη συνέντευξη του κ. Συρίγου που έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του κ.Μητσοτάκη, έκανε λόγο για «υποχώρηση από την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «δεν επιδιώχθηκε καθόλου η επιβολή κυρώσεων» και ότι η κυβέρνηση «δεν δέσμευσε την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ενώ προσπάθησε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη».

Η Θ. Κουφονικολάκου επικρίνοντας τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση μέχρι τώρα στον RealFM 97.8 και τους δημοσιογράφους Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκο Ρογκάκο, υποστήριξε ότι «δεν αποτελούν καν πολιτική κατά της ακρίβειας». Εξήγησε πως από την πλευρά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μόνο μία εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων, μία έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ, και μία μείωση του πετρελαίου θέρμανσης όταν έρθει η ώρα στο 1,75, παρότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν 1,10. Όπως είπε η Θ. Κουφονικολάκου, «κανένας δεν πείστηκε ότι αυτό θα μπορέσει το επόμενο διάστημα να συγκρατήσει τις τιμές», προσθέτοντας πως «συνολικά έχει καταρριφθεί εντελώς το αφήγημα της κυβέρνησης ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη», καθώς «η κρίση στις τιμές μπορεί να είναι εισαγόμενη, αλλά η αδράνεια στον έλεγχο των τιμών είναι ντόπια, δική μας». Τόνισε επίσης ότι «έχουμε πληθωρισμό στο 5,1% έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη και αυξήσεις 1,8% μέσα σε έναν μήνα».

Επιπλέον είπε πως «οι υψηλοί φόροι στα καύσιμα δεν είναι ευρωπαϊκό πεπρωμένο, είναι εθνική πολιτική επιλογή» επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη περιθώριο να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ενώ, εφόσον θα επιθυμούσε περαιτέρω μείωση (πέραν του ορίου), «υπάρχει δρόμος και τον έχει ακολουθήσει ήδη η Σουηδία».

Συνοψίζοντας την κριτική της προς την κυβέρνηση, η Θ. Κουφονικολάκου έκανε λόγο για «έναν μεγάλο παράγοντα αποσταθεροποίησης στη χώρα», από «τις υποχωρήσεις μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ και την αντλία στο πρατήριο, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις απευθείας αναθέσεις σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ημιδιαμονής», καταλήγοντας πως αυτό «αποδεικνύεται επώδυνα μέρα με τη μέρα».

Αναφορικά με το αίτημα της ΕΛ.Α.Σ. για την παραίτηση του Γ. Φλωρίδη, η Θ. Κουφονικολάκου απάντησε πως «ένας Υπουργός Δικαιοσύνης έχει μια πολύ σοβαρή θεσμική θέση. Υποχρεούται να στηρίζει τη Δικαιοσύνη προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στο έργο της αμερόληπτα, αντικειμενικά και απρόσκοπτα». Τόνισε όμως πως σε αυτή την περίπτωση «έχουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος έχει πει πολλά, ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, θέση στην οποία επέμεινε αυτή την εβδομάδα, κάνοντας αναφορά σε συνωμοσία». Συμπερασματικά, δήλωσε ότι «έχουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης που δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο, δεν έχει τη στάση που πρέπει να έχει ένας Υπουργός Δικαιοσύνης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την επίσκεψη του Πρόεδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλ. Τσίπρα, στο Άγιο Όρος, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. απάντησε πως ο Αλ. Τσίπρας επισκέφτηκε το συγκεκριμένο μέρος «όπως πήγε και το 2014», επισημαίνοντας μάλιστα ότι «το άβατο ισχύει για τις γυναίκες, δεν ισχύει για τους αριστερούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=iGG724s32zc}