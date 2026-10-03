Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε στη θέση «Τριανταφυλλιά» του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ για την αντιμετώπισή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν από αέρος και τρία αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2106395090717495334}

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.