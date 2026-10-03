Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε εκδήλωση στον Άλιμο.

Αναδρομή στην πολιτική του πορεία έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στον Άλιμο. «Μας συγχωρείτε για την όποια ταλαιπωρία. Δεν είχαμε υπολογίσει ακριβώς τους αριθμούς, για να είμαστε ειλικρινείς. Μας βγήκε λίγο μεγαλύτερο από ό,τι σκεφτόμασταν. Αλλά να είστε καλά!

Ο λόγος που είπα να μαζευτούμε απόψε είναι για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου, για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Προσπάθησα, όντας Βουλευτής αυτής της Περιφέρειας, να ανταποκριθώ όσο μπορούσα σε αυτό το οποίο εσείς περιμένατε από μένα, στην τιμή που μου κάνατε με την επιλογή σας.

Την πρώτη τετραετία στο Υπουργείο Εξωτερικών, τολμώ να πω ότι τα πήγαμε καλά, πιστεύω. Τις δύο μόνες ποτέ συμφωνίες που έχει η Πατρίδα για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, τα 12 μίλια, τις αμυντικές συμφωνίες.

Τη δεύτερη φορά που με τιμήσατε πάλι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το «τι κάνουμε» είναι εύκολο να το πω. Τα αλλάζουμε όλα! Τα αλλάζουμε όλα για να πετύχουμε έναν μεγάλο και, τολμώ να πω, ιερό σκοπό: Να έχει η Πατρίδα το 2030 τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ στην ιστορία της» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

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«Και προσπάθησα πάρα πολύ να νιώθετε υπερήφανοι για την επιλογή σας. Το αν τα κατάφερα ή όχι, αυτό το ξέρετε εσείς, δεν μπορώ να το πω εγώ. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι έκανα ό,τι μπορούσα και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ.

Τώρα, αυτή τη συγκέντρωση, που η ιδέα ήταν να έχω τη χαρά να σφίξω το χέρι της καθεμιάς και του καθενός από εσάς -θα το προσπαθήσω, να δούμε αν θα τα καταφέρω, το βλέπω λίγο, λίγο ζόρικο, αλλά θα το προσπαθήσουμε- έχει και μια άλλη χρονική σύμπτωση: γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας, της Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα, λέω πάντα ότι ο Ουΐστον Τσόρτσιλ, θυμάστε, έλεγε αυτό το περίεργο «όποιος νέος δεν είναι αριστερός» κ.τ.λ. Εγώ, λοιπόν, δεν ήμουν ούτε νέος αριστερός. Ήμουν πάντα σε αυτό το κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτή την παράταξη, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις αξίες, με αυτή την ιδεολογία.

Και μου έδωσε η ζωή την ευκαιρία, όταν πολιτεύτηκα. Να σας πω την αλήθεια, δεν πολιτεύτηκα νωρίς. Ήμουν στη ΔΑΠ, ήμουν στην ΟΝΝΕΔ, ήμουν μέλος του κόμματος, αλλά δεν μπορούσα να πολιτευθώ νωρίς. Δεν ήταν πάντα εύκολη η ζωή μου. Ζορίστηκα για να τα καταφέρω. Αλλά, αν δεν είχε γίνει αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευθεί και ποτέ.

Υπηρέτησα τρεις Πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας: τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Φίλες και φίλοι, όσον αφορά τα της οικογένειάς μας, έχω την περηφάνια να πω ότι αυτή την οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτεψα όσο μπορούσα.

Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα. Τη στήριξα στις καλές στιγμές, τη στήριξα στις δύσκολες στιγμές. Τη στήριξα στις νίκες μας. Και, πολύ πιο σημαντικό, τη στήριξα, με όλους εσάς, στις ήττες μας.

Ήμουν παιδάκι, όπως αρκετοί από την ΟΝΝΕΔ εδώ, όταν συνόδευσα τον μακαρίτη τον Γεώργιο Ράλλη στη «Μεγάλη Βρετανία» για να παραδώσουμε την ηγεσία της χώρας στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχω ζήσει με τη Νέα Δημοκρατία πικρές ήττες.

Αλλά είμαι πάντα περήφανος για τον τρόπο που χειριστήκαμε και τις ήττες μας και τις νίκες μας. Για το τι προσφέραμε στην ελληνική κοινωνία. Για το πώς σταθήκαμε δίπλα στον ελληνικό λαό, δίπλα στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα, και κυρίως στους πιο αδύναμους.

Γιατί, σας παρακαλώ, δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ ότι εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Αυτό είμαστε! Το μεγάλο λαϊκό κόμμα!

Ό,τι είχα να πω, για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο.

Μίλησα πολύ καθαρά στην Κομοτηνή, μίλησα πολύ καθαρά στο Αγρίνιο, μίλησα πολύ καθαρά στο συνέδριο του κόμματος, για το τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, πού νομίζω ότι πρέπει να πάει η παράταξη.

Τώρα, μπροστά μας, έχουμε μια νέα εκλογική προσπάθεια. Και πρέπει αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στον μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο.

Καθόσον με αφορά, αυτό που θέλω να σας πω – και τελειώνω, γιατί ήθελα να σας χαιρετήσω- όχι να σας κουράσω με μακρόσυρτες ομιλίες—αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η φιλοδοξία μου είναι να είμαι πάντα υπηρέτης των συμφερόντων του λαού, να είμαι υπηρέτης των συμφερόντων της καθεμιάς και του καθενός από εσάς, να είμαι υπηρέτης των συμφερόντων της παράταξης, και πάνω από όλα, και πέρα από όλα, να είμαι πιστός και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας, της Πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ πολύ! Να είστε πάντα καλά! Θα προσπαθήσω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω την καθεμιά και τον καθένα από εσάς!

Σας ευχαριστώ για την τεράστια προσέλευση σας. Με τιμάτε, μας τιμάτε όλους, κι εμένα και τους συνεργάτες μου. Ό,τι καλό, να μου είστε πάντα καλά!».