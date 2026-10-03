Οι μεγάλες αυξήσεις, οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη, σε καύσιμα, ρεύμα και αέριο εκτινάζουν τον πληθωρισμό!-Σίγουρο πλέον ότι οι αυξήσεις αυτές θα περάσουν και στα τρόφιμα!

Καιρό τώρα στην κυβέρνηση -και μεθοδικά- επιχειρούν να φορτώσουν τον «μουτζούρη» για την ακρίβεια στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, προφανώς προκειμένου να βγουν από το κάδρο ο πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο και ο υπουργός Ενέργειας.

Ας δούμε όμως τι δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat:

-Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1% έναντι 3,8% κατά μέσον όρο στην ΕΕ!

-Στις τιμές καυσίμων η αύξηση ανέρχεται στο 25,4% σε σε σχέση με έναν χρόνο και 5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο!

-Στα τρόφιμα καταγράφεται αρνητικός πληθωρισμός (-0,2% σε ετήσια βάση) προφανώς λόγω της "συμφωνίας κυρίων" και σε μη αύξηση (ίσως και με αποκλιμάκωση) των τιμών των νωπών φρούτων και λαχανικών.

Δεν εννοούμε βεβαίως ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι φτηνές (πανάκριβες είναι), ούτε ότι η συμφωνία κυρίων είναι κάποια μεταρρύθμιση που θα αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό την ακρίβεια- άλλωστε στο τέλος Οκτωβρίου λήγει.

Εννοούμε ότι το πρόβλημα είναι πλέον στην ενέργεια-και είναι στην Ελλάδα πολύ μεγαλύτερο απ΄ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη! Όπως είναι και συνολικότερα η ακρίβεια μεγαλύτερη στην Ελλάδα!



Εννοούμε επίσης ότι η ακρίβεια στην ενέργεια θα περάσει σε λίγο διάστημα από την ενέργεια και στα τρόφιμα!

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα που θα ανακουφίζουν τα λαϊκά στρώματα (και που θα θίγουν κάποια πολύ μεγάλα συμφέροντα, δεν γίνεται αλλιώς) ξεζουμίζει με τον ΦΠΑ και τα ΕΦΚ τους καταναλωτές και εμφανίζεται και ... «μεγαλόθυμη» επιστρέφοντας ένα μικρό μέρος με επιδόματα της κακιάς ώρας! Με στόχο πάντα κάποια ψηφαλάκια!

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Αλλού λοιπόν είναι οι πραγματικές ευθύνες αυτή τη στιγμή και όχι στο υπουργείο Ανάπτυξης. Πρωτίστως στο Μαξίμου που αρνείται κατηγορηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚΑ. Σε υπουργούς που έχουν την ευθύνη για την ενέργεια κοκ.

ΥΓ: Το μπαλάκι για τον καταμερισμό των εθυνών για την ακρίβεια στην κυβέρνηση μόλις αρχίζει να πετιέται από τον ένα στον άλλον.