«Να στηρίξουμε τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα», είπε για το επίδομα θέρμανσης.

Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λιτόχωρο, όπου έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

«Θέλω να αναφερθώ και σε μία σημαντική πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης, η οποία θα εξειδικευτεί τις επόμενες 10 μέρες. Η επιλογή αυτή είναι να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα για να θερμαίνονται», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Σε άλλο σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε: «Το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα, στη σκιά αυτού του ιερού βουνού, είναι σαφές: σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή, όχι μόνο στην πορεία της και τις επιλογές της, αλλά στις αξίες της και τις ευαισθησίες της. Και, παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια».

Μητσοτάκης για Όλυμπο: Η διαδρομή τώρα ξεκινά

Η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ως μεικτό αγαθό, αποτελεί μία στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού, τόνισε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι κάθε φορά που βρίσκεται κανείς εκεί «νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα».

Με την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, ανοίγονται λαμπρές ευκαιρίες για την περιοχή, τόνισε. «Μπορούμε να προσδοκούμε σε μία σημαντική αύξηση των επισκεπτών, τους οποίους, όμως, θα πρέπει πια να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα», συμπλήρωσε και υπογράμμισε ότι οι επισκέπτες θα απαιτούν καλές υπηρεσίες, ασφάλεια, προστασία, τι οποίες θα πρέπει να μπορεί να παράσχει η Ελλάδα.

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«Γι’ αυτό και επιμένω τόσο πολύ ότι η διαδρομή ουσιαστικά τώρα ξεκινά. Έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα μέχρι το τέλος του 2027, προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι, ως κυβέρνηση και ως τοπική κοινωνία, αναλάβαμε απέναντι στην UNESCO. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρουμε αυτά να τα φέρουμε εις πέρας», υπογράμμισε.

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Μητσοτάκης: Κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών, δεν θα ανοίξω το πουγκί

Μετά την εκδήλωση για τον Όλυμπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Κατερίνη, όπου μεταξύ άλλων απευθύνθηκε σε πολίτες, επισημαίνοντας τον «κίνδυνο για ακατάσχετη παροχολογία», ενόψει των εκλογών.

«Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία», είπε ο πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση συμπλήρωσε: «Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται».

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της ΝΔ, είπε: «Γιατί αυτή η παράταξη έδειξε ότι έχει διάρκεια; Γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών και παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει πάνω το συμφέρον των Ελλήνων και έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου».

Σε άλλο σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε». Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Μας ειρωνεύτηκαν για “γαλάζια γράμματα”. Είναι τα ίδια "γαλάζια γράμματα" που μας εξασφάλισαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρώτο πιστοποιητικό Covid, το να αλλάξει η Ευρώπη τη μεταναστευτική της πολιτική».

Στη συνέχεια έκανε σύγκριση της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. «Οι αγορές αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, πρόγραμμα και ξέρει να οδηγήσει την πατρίδα σε ταραγμένα νερά και ότι εμείς θα προτάσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο που χτίζουμε την οικονομική μας πολιτική», συμπλήρωσε.