Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Αλεξάνδρα Παναγιώτου αναφέρθηκε στην επαγγελματική της ζωή, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι μελλοντικά θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια:

«Ναι, το θέλω, σίγουρα, ναι (σ.σ να κάνει οικογένεια). Το θέλω, αλλά νομίζω ότι εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω κάνει παιδιά».

Με αφορμή μάλιστα, τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε την καλεσμένη του σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο «ιδανικός πατέρας» για τα παιδιά της:

Σε αυτή την ερώτηση η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, δήλωσε: «Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος…. Ο υποστηρικτικός Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου, να ξέρω ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί το πρόβλημα… Δεν έχει να κάνει με οικονομική κατάσταση και χρήματα, αυτό έχει να κάνει με ψυχική διάθεση, με μαγκιά, είναι καθαρά στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να μην έχει καμία οικονομική άνεση και να έχει καλή διάθεση να σε φλερτάρει και να σε ακούσει».

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Μάλιστα, όταν η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ρωτήθηκε για το φλερτ των ανδρών, δεν αρνήθηκε το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση σε μία σχέση είναι κάτι που την απασχολεί, καθώς θα ήθελε δίπλα της έναν άνθρωπο που μπορεί να ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής, αντίστοιχο με εκείνον που αγαπά η ίδια:

«Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας οικονομικής κατάστασης, παλαιότερα δεν μου τύχαινε, είναι αυτό που σου έλεγα, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει σε μένα βλέπω περισσότερη προσέγγιση… Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα στη ζωή μου, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, μην είναι πιο κάτω από μένα, για να νιώθω και εγώ ότι τον θαυμάζω, να νιώθω ότι είμαι καλά μαζί του… Αλλά δεν είναι προτεραιότητα, σίγουρα».

Δείτε το απόσπασμα μετά το 6ο λεπτό:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu8tmp6omu1?integrationId=40599y14juihe6ly}