Μία ερώτηση έκανε την Μαρία Μπεκατώρου να ντραπεί, ενώ το «Γεράκι» έδινε την ετυμηγορία των λέξεων.

Ένα αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «The Chase», με την Μαρία Μπεκατώρου να εμφανίζεται σοκαρισμένη στην κάμερα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που συχνά εκδηλώνει τα συναισθήματα και τις απορίες της, ξεκίνησε να διαβάζει την επίμαχη ερώτηση με ρήμα της πρότασης να την κάνει να σαστίζει.

Η ερώτηση που έφερε την Μπεκατώρου σε αμηχανία ήταν: «Τι σημαίνει το ρήμα ‘καβλόνω’, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντάκη στην ‘Οδύσειά’ του;».

Με τις τρεις πιθανές απαντήσεις να είναι οι εξής: «Α. Αργώ, Β. χτίζω Γ. Μπαλώνω».

Σε αυτό το σημείο ωστόσο, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στον Chaser και με χιούμορ του ζήτησε να μην την κοιτά την ώρα που διαβάζει δυνατά την ερώτηση:

«Δε θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι…».

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Αν και οι δύο παίκτες έδωσαν λανθασμένη απάντηση, το «Γεράκι» έδωσε και τη δική του ερμηνεία, εξηγώντας την ετυμηγορία του ρήματος που αναφέρεται στην «Οδύσεια» του Καζαντάκη και σόκαρε την Μπεκατώρου.