«Η πιο ακριβή σειρά στην ελληνική τηλεόραση», λέει η Μιμή Ντενίση.

Τον ερχόμενο Φεβρουάριο ξεκινούν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της σειράς «Madre- Μάνα», σε σενάριο της Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία του Γιάννη Σακαρίδη, τα οποία σε πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο.

Η Ροτόντα, τα βυζαντινά τείχη, το Τσινάρι, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, η Συναγωγή, η ΧΑΝΘ, ο Άγιος Δημήτριος, ο Λευκός Πύργος και το λιμάνι θα μετατραπούν στο φυσικό σκηνικό της νέας τηλεοπτικής παραγωγής. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, γυρίσματα θα γίνουν επίσης στην παλιά πόλη της Ξάνθης και στην Μπαρμπούτα, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Βέροιας.

Ανακοινώνοντας την έναρξη των γυρισμάτων, από τη Θεσσαλονίκη, η Μιμή Ντενίση μίλησε για ένα όνειρό της, που χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή του. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι μία σειρά, η πιο ακριβή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, την οποία την προορίζουμε για το εξωτερικό μετά», δήλωσε.

Από τη «Σμύρνη» στη Θεσσαλονίκη του 1943

Το «Madre-Μάνα» αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια της ιστορίας της παράστασης «Από Σμύρνη... Σαλονίκη», που παρουσιάστηκε για σχεδόν τρεις μήνες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πολλοί θεατές ήθελαν να μάθουν τι απέγινε η κεντρική ηρωίδα, η Φιλιώ, σημείωσε η Μιμή Ντενίση.

Η σειρά ξεκινά το 1943. Η Φιλιώ, σε προχωρημένη ηλικία πλέον, βλέπει από το παράθυρό της ένα πλήθος Εβραίων συμπολιτών της, ανθρώπους που γνώριζε, να οδηγούνται στα τρένα. Η εικόνα που τη «γυρίζει» στο 1923 και στην άφιξή της στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς της που επέζησαν από την καταστροφή της Σμύρνης.

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«Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους η Φιλιώ λέει “δεν θα σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος να επαναλαμβάνει τα ίδια; Πάντα θα ξεσπιτώνονται, πάντα θα πηγαίνει ο ένας εναντίον του άλλου;”. Κι από αυτό κάνει την αναδρομή στο ’23, του πώς είχε έρθει η ίδια με όσους έμειναν από την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη από τη Σμύρνη, ρακένδυτοι, που δεν τους ήθελε κανείς», περιέγραψε η Μιμή Ντενίση.

Το καστ της σειράς - Αναζητούν 500 βοηθητικούς ηθοποιούς

Μεταξύ άλλων στη σειρά συμμετέχουν ο Νίκος Ψαρράς, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, η Ναταλία Δραγούμη, η Ντίνα Μιχαηλίδου, ο Αντώνης Λουδάρος, η Άννα Κουρή, η Νόνη Ιωαννίδου και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων θα χρειαστούν περίπου 500 βοηθητικοί ηθοποιοί και η παραγωγή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη σειρά.

Τον σχεδιασμό του σκηνικού διάκοσμου έχει αναλάβει η Αγγελική Ανακτορίδου, τα κοστούμια η ενδυματολόγος Φωτεινή Δήμου και τη μουσική της σειράς υπογράφει ο Μίνως Μάτσας. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕΔ.

Η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Για την αναπαράσταση της Θεσσαλονίκης των προηγούμενων δεκαετιών η παραγωγή θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να ανασυνθέσει στοιχεία του αστικού τοπίου που δεν υπάρχουν πλέον, εξήγησε η Μιμή Ντενίση. «Θα χρησιμοποιήσουμε και AI. Γιατί, ας πούμε, εκεί που είναι η Ροτόντα και η Αψίδα περνούσε το τραμ και ήταν σπίτια από πίσω. Άρα εμείς αυτό θα το φτιάξουμε με το AI, χρησιμοποιώντας τον χώρο και κάνοντας με AI τα τραμ κ.λπ.», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ