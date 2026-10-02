«Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και για αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες, δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και για αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα, Παρασκευή (2/10) με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στον Κολινδρό Πιερίας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο δήμαρχος και οι κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νομού.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, οι βουλευτές Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Σπύρος Κουλκουδίνας και η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον πρωθυπουργό, τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη και τόνισε πως η περιοχή «είναι και θα παραμείνει “κάστρο” της Νέας Δημοκρατίας».

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