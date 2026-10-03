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Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Πλεύση Ελευθερίας με ανακοίνωση της στάθηκε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3/10 στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι. «Η Πλεύση είναι η λύση!

Το αποδεικνύει μια δεκαετία ακατάπαυστης δράσης, αγώνα, μάχης, δημιουργίας, παρέμβασης, πρωτοβουλίας, αντίστασης, πρωτοπορίας, ανυπακοής, αλληλεγγύης, υπεράσπισης της κοινωνίας, κοιτώντας μπροστά, με σκληρή δουλειά, με συνεχή παρουσία, με απέραντη αγάπη για τους ανθρώπους, για τη χώρα, για τον κόσμο, για τα παιδιά, τη φύση, τα ζώα, για την ειρήνη και την δικαιοσύνη!

Με επιμονή να ονειρευόμαστε έναν κόσμο καλύτερο, με ανθρώπους ευτυχισμένους και ασφαλείς, και με το πείσμα να φτιάξουμε αυτόν τον κόσμο μαζί, απ´την αρχή! Σας περιμένουμε αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, να τραγουδήσουμε μαζί και να αλλάξουμε τον κόσμο» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας:

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να πρωτοπορεί και να κοιτάζει μπροστά, με ένα τραγούδι-σύνθημα: «η Πλεύση είναι η λύση»!

Σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Ημέρα του Φεστιβάλ Ελευθερίας, η Ζωή και η Πλεύση, με το τράγούδι για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας που έγραψε ο Jo Di, απευθύνουν πρόσκληση σε όλους, για το θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Λίγες ώρες έμειναν για το Φεστιβάλ Ελευθερίας!

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Να είσαι εκεί!

10 χρόνια Πλεύσης Ελευθερίας σε ένα τραγούδι γεμάτο μηνύματα, παλμό, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για το μέλλον!

Για αυτό το πεισματάρικο, χειροποίητο κίνημα που ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο.

Ο Jo Di εμπνεύστηκε και μας χάρισε ένα ξεχωριστό τραγούδι και ο Θάνος Αγγέλης του έδωσε μορφή, με ένα βίντεο-κλιπ γεμάτο στιγμές από τα δέκα χρόνια ζωής και δράσης της Πλεύσης Ελευθερίας, από το 2016 μέχρι σήμερα!

10 χρόνια μάχης, αγώνα, δημιουργίας, παρέμβασης, πρωτοβουλίας, αντίστασης, πρωτοπορίας, ανυπακοής, αλληλεγγύης, υπεράσπισης της κοινωνίας, με πολλή δουλειά και επιμονή.

Το τραγούδι έρχεται να συναντήσει το Φεστιβάλ Ελευθερίας, σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, σε μια γιορτή με μουσική, ελευθερία και απέραντη αγάπη για τους ανθρώπους, για τη χώρα, για τον κόσμο, για τα παιδιά, για τη φύση, για τα ζώα, για την ειρήνη και για τη δικαιοσύνη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γράφει στην ανάρτησή της, για αυτά τα 10 χρόνια ακατάπαυστης δράσης και αγώνα της Πλεύσης Ελευθερίας:

Η Πλεύση είναι η λύση!

Το αποδεικνύει μια δεκαετία ακατάπαυστης δράσης, αγώνα, μάχης, δημιουργίας, παρέμβασης, πρωτοβουλίας, αντίστασης, πρωτοπορίας, ανυπακοής, αλληλεγγύης, υπεράσπισης της κοινωνίας, κοιτώντας μπροστά, με σκληρή δουλειά, με συνεχή παρουσία, με απέραντη αγάπη για τους ανθρώπους, για τη χώρα, για τον κόσμο, για τα παιδιά, τη φύση, τα ζώα, για την ειρήνη και την δικαιοσύνη!

Με επιμονή να ονειρευόμαστε έναν κόσμο καλύτερο, με ανθρώπους ευτυχισμένους και ασφαλείς, και με το πείσμα να φτιάξουμε αυτόν τον κόσμο μαζί, απ´την αρχή!

Σας περιμένουμε αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, να τραγουδήσουμε μαζί και να αλλάξουμε τον κόσμο!

Με ❤️

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Δείτε στον σύνδεσμο το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Jo Di για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας, μαζί με την ανάρτηση της Ζωής:

https://www.facebook.com/

Οι στίχοι του τραγουδιού, γραμμένοι από τον Jo Di, για τα βιώματα που μας συνδέουν, μας προσδιορίζουν, μας πληγώνουν, μας πεισμώνουν, μας εμπνέουν και μας οδηγούν:

Η Πλεύση είναι η λύση!

Τα όνειρα σου στέρησαν

Και τα παιδιά σου διώξαν

Τη σύνταξη σου έκοψαν

Και τον μισθό μειώσαν

Σε ωθούν να εργάζεσαι διπλά

Στις δεκατρείς οι ώρες

Την ψίχα αυτοί να μασουλάν

Και σου πετούν τις κόρες

Τέλος, λοιπόν, στη διαφθορά

Στην αναξιοκρατία!

Τέλος, και στις ρεμούλες τους

Την κακιστοκρατία!

Τέλος σε ακρίβεια και καρτέλ

Μας έχουν ξεζουμίσει…

Γι’ αυτό ακούστε το καλά...

Η Πλεύση είναι η λύση!

Τα δίκτυα εκποιήσανε

Σε αέρα, τρένα, πλοία

Όλα τα διαλύσανε

Νοσοκομεία, σχολεία

Όπλα αγοράζουν σωρηδόν

Φρεγάτες κι αεροσκάφη

Τον πλούτο μαζικά πωλούν

Θάλασσες κι υπεδάφη!

Τέλος και στο ξεπούλημα

δημόσιας περιουσίας!

Τέλος σε αυτόν τον εμπαιγμό,

της δήθεν αριστείας!

Τέλος σ’ όλες τις λαμογιές.

Όλοι θα είμαστε ίσοι!

Γι’ αυτό ακούστε το καλά...

Η Πλεύση είναι η λύση!

Τέλος, λοιπόν, στη διαφθορά.

Στην αναξιοκρατία.

Τέλος, και στις ρεμούλες τους.

Την κακιστοκρατία.

Τέλος σε ακρίβεια και καρτέλ.

Μας έχουν ξεζουμίσει.

Γι’ αυτό ακούστε το καλά...

Η Πλεύση είναι η λύση!

Τέλος και στο ξεπούλημα

δημόσιας περιουσίας!

Τέλος σε αυτόν τον εμπαιγμό

της δήθεν αριστείας!

Τέλος σ’ όλες τις λαμογιές,

Όλοι θα είμαστε ίσοι.

Γι’ αυτό ακούστε το καλά...

Η Πλεύση είναι η λύση!

Η Πλεύση είναι η λύση!

Η Πλεύση είναι η λύση!

Η Πλεύση είναι η λύση!

Φεστιβάλ Ελευθερίας

Σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι!

Θα μιλήσει η Ζωή!

Θα τραγουδήσουν η Τζώρτζια με τους ΜΠΛΕ και ο Jo Di με την Χριστίνα Κουλάκου στην ανανεωμένη, εμβληματική μουσική παράσταση ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ!

Θα έχουμε και…εκπλήξεις! Οι πόρτες ανοίγουν στις 7μμ

8.30μμ ξεκινάμε!!

Να είσαι εκεί!

Δείτε στον σύνδεσμο το βίντεο- κάλεσμα στο Φεστιβάλ Ελευθερίας:

https://www.facebook.com/

Δείτε στο σύνδεσμο το ΤΙΚΤΟΚ βίντεο της Ζωής, του Jo Di και της Χριστίνας, από το θέατρο της Ρεματιάς:

https://www.tiktok.com/@zoekonstant