Πριν από τις εκλογές, πιθανότατα, θα εκδικαστούν υποθέσεις που την αφορούν.

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις πρόσφατες δικογραφίες για τις οποίες η Βουλή έχει άρει την ασυλία της της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όπως επισημαίνουν στη στήλη νομικοί που παρακολουθούν το κοινοβουλευτικό «γίγνεσθαι», η νέα ρύθμιση που έχει προωθήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης για την επίσπευση των δικών που αφορούν πολιτικά πρόσωπα μπορεί να τις οδηγήσει στο ακροατήριο αρκετά γρήγορα, ακόμη και μέσα στη χρονιά.

Οι πιο σοβαρές υποθέσεις είναι η έγκληση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και η κατηγορία για παράνομη βιντεοσκόπηση αστυνομικού στο χώρο όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη.

Άλλοι θεωρούν ότι θα της βγει σε καλό γιατί θα φτιάξει σκηνικό πολιτικής δίωξης, άλλοι στοιχηματίζουν για το εντελώς αντίθετο.

Α.