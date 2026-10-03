Θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.

Εξαιρετική η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο China Open, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της 32χρονης Αυστραλής Στορμ Χάντερ (Νο 17), επικρατώντας με 6-2, 6-2 σε 73 λεπτά και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση των «32».

Στο εναρκτήριο σετ, η Σάκκαρη πέτυχε τρία breaks, τα δύο συνεχόμενα, και έφτασε με άνεση στο 6-2 μέσα σε 38 λεπτά, ενώ με άλλα τρία breaks, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έκλεισε» αι το δεύτερο σετ με το ίδιο σκορ σε 35 λεπτά.

Στη φάση των «32», η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα.