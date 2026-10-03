Είχα παραμορφωθεί πλήρως, τότε κατάφερα να με αγαπήσω περισσότερο» φανέρωσε.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν η Ρεγγίνα Μακέδου όπου μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο όταν διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία..

H Ρεγγίνα Μακέδου έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

«Η ζωή μου σταμάτησε. Το 2020 εντελώς απροσδόκητα διαγνώστηκα με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Ήταν κατά την περίοδο του COVID. Δεν το περίμενα γιατί ήμουν ένας απόλυτα υγιής άνθρωπος. Έκανα μία μεγάλη θεραπεία, πέντε κύκλους θεραπειών για την ακρίβεια. Έμεινα 157 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Έγινα καλά την πρώτη φορά, όμως το 2022 η λευχαιμία επέστρεψε και κάπου εκεί χρειάστηκε να κάνω μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ευτυχώς με τη βοήθεια των γιατρών και ίσως τη δική μου δύναμη και την πολύ καλή ψυχολογία, καταφέραμε να το ξεπεράσουμε και αυτό και τέσσερα χρόνια μετά πλέον είμαι καλά», εξομολογήθηκε η Ρεγγίνα Μακέδου.

Από τις πρώτες ημέρες της ασθένειάς της, η ίδια πήρε μια συνειδητή απόφαση: να μη «κρυφτεί». Μέσα από τα social media μοιράστηκε την καθημερινότητά της στο νοσοκομείο, ακόμη και τις πιο δύσκολες εικόνες της, θέλοντας να δείξει ότι η ασθένεια δεν πρέπει να στερεί από έναν άνθρωπο το δικαίωμα να ονειρεύεται.

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«Άρχισα να δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλές γυναίκες, κυρίως για τα μαλλιά τους. Για μένα για κάποιο λόγο αυτό δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα και τις δύο φορές ξύρισα τα μαλλιά μου με πάρα πολλή χαρά γιατί αυτό που έλεγα πάντα μπροστά στην υγεία τα μαλλιά είναι τρίχες. Το 2020, όταν αποφάσισα να βγάλω όλη την ιστορία μου προς τα έξω, ήμουν από τις πρώτες Ελληνίδες που έβγαλαν κανονικά στα social media την κάθε μέρα τους μέσα στο νοσοκομείο. Ήθελα να δείξω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να χαμογελάμε, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και όταν με το καλό ξεπεραστεί αυτή η μάχη, να μπορούμε να επιστρέψουμε ξανά στη ζωή μας και στα όνειρά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον καρκίνο ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια να μας κερδίσει. Με τον καρκίνο η ζωή δεν σταματάει».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ρεγγίνα Μακέδου κατάφερε όχι μόνο να επιστρέψει στην καθημερινότητά της, αλλά και να ξαναχτίσει τη ζωή της από την αρχή. Δημιούργησε τη δική της επιχείρηση, ενώ ο έρωτας ήρθε σε μια στιγμή που, όπως λέει η ίδια, αποδείχθηκε η κατάλληλη.

«Την περιπέτειά μου με τον καρκίνο την πέρασα με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Ήμουν ελεύθερη τότε. Παρόλα αυτά, περνώντας τα χρόνια, άρχισα να επανέρχομαι στην καθημερινότητά μου. Κατάφερα να χτίσω από το μηδέν μια δική μου επιχείρηση. Ήρθε και ο έρωτας με έναν άνθρωπο που μάλλον ήρθε στη ζωή μου την πιο κατάλληλη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σταματήσει έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στην εικόνα του σώματός της κατά τη διάρκεια των θεραπειών. Σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως εξομολογείται, η εξωτερική της εικόνα είχε αλλάξει πλήρως, εκείνη κατάφερε να αγαπήσει τον εαυτό της ακόμη περισσότερο. «Είχα παραμορφωθεί πλήρως. Εκείνες τις στιγμές κατάφερα να με αγαπήσω πιο πολύ. Με έβλεπα στον καθρέφτη και έλεγα “Πάμε κούκλα μου, το έχεις και σήμερα”». Σημαντικό κομμάτι της διαδρομής της παραμένει και η πίστη της στον Θεό, την οποία συνδέει άμεσα με την πίστη στον ίδιο μας τον εαυτό.