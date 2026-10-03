Τραυματίστηκαν 5 άτομα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου όταν ένας 26χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο Ι.Χ., το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και νοσηλευτών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

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Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.