Η ευτυχία μιας κοινωνίας ενδέχεται να συνδέεται με ένα πολύ πιο σύνθετο σύνολο οικονομικών, κοινωνικών και βιολογικών παραγόντων από ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Οι γάτες μπορεί να μην αγοράζουν την ευτυχία, όμως η παρουσία τους εμφανίζει μια ενδιαφέρουσα σχέση με αυτήν, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που εξέτασε δεδομένα από 93 χώρες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χώρες με μεγαλύτερο αριθμό γατών ανά κάτοικο τείνουν να καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One και εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην υποκειμενική ευημερία, τον αριθμό των οικόσιτων γατών, τον πλούτο, τις δαπάνες υγείας και την έκθεση στο παράσιτο Toxoplasma gondii.

Τι έδειξε η σύγκριση 93 χωρών

Για κάθε χώρα οι επιστήμονες υπολόγισαν την πυκνότητα των γατών, δηλαδή τον αριθμό τους ανά 10.000 κατοίκους. Στη συνέχεια συνέκριναν τα στοιχεία με δείκτες ευτυχίας και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην πυκνότητα των γατών και στην εθνική ευτυχία. Όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας συνδέονταν επίσης με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεγαλύτερο εισόδημα και αυξημένες δαπάνες για την υγεία.

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Όταν οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στατιστικό μοντέλο για να εξετάσουν ταυτόχρονα διαφορετικούς παράγοντες, η πυκνότητα των γατών παρέμεινε ένας από τους ισχυρότερους ανεξάρτητους παράγοντες που συνδέονταν με υψηλότερες βαθμολογίες ευτυχίας.

Η έρευνα εξέτασε παράλληλα το Toxoplasma gondii, ένα ευρέως διαδεδομένο παράσιτο του οποίου οι γάτες αποτελούν τον τελικό ξενιστή.

Σε αντίθεση με την παρουσία γατών, μεγαλύτερα ποσοστά πρόσφατης έκθεσης στο παράσιτο συνδέθηκαν με χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα αντισωμάτων IgM και IgG, με τα πρώτα να αποτελούν ένδειξη πιο πρόσφατης λοίμωξης.

Έτσι προκύπτει ένα ενδιαφέρον παράδοξο, δηλαδή ότι οι γάτες μπορεί να συνδέονται με ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα η έκθεση σε έναν μικροοργανισμό που σχετίζεται με αυτές μπορεί να εμφανίζει την αντίθετη συσχέτιση.

Δεν αποδεικνύεται ότι οι γάτες μας κάνουν ευτυχισμένους

Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν έναν σημαντικό περιορισμό. Πρόκειται για οικολογική, συσχετιστική μελέτη και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η μεγαλύτερη παρουσία γατών προκαλεί αύξηση της ευτυχίας.

Άλλωστε, οι χώρες με περισσότερες γάτες ανά κάτοικο ήταν συχνά και οικονομικά ισχυρότερες. Επιπλέον, ο αριθμός των γατών σε μια χώρα αποτελεί ατελή ένδειξη για το πόσοι άνθρωποι έχουν πραγματικά γάτα στο σπίτι ή για τη σχέση που έχουν μαζί της.

Πηγή journals.plos.org