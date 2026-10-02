Στις αρχές Φεβρουαρίου 2027, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της βιομηχανίας του κρέατος σκύλου.

Μία συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή για περισσότερα από 70 σκύλους που προορίζονταν για σφαγή.

Σύμφωνα με την people.com, οι διασώστες της οργάνωσης Humane World for Animals τον Σεπτέμβριο απομάκρυναν μέσα σε μία εβδομάδα τα ζώα από μία φάρμα στην περιοχή Γκανγκτζίν. Πρόκειται για σκυλιά από διαφορετικές ράτσες και μεγεθών.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση κάποτε εξέτρεφε και θανάτωνε έως και 1.000 σκύλους τον χρόνο, με τα ζώα που παρέμεναν εκεί να είναι ανάμεσα από τα τελευταία που θα οδηγούνταν σε σφαγή, καθώς η φάρμα αναμένεται να κλείσει οριστικά.

Περίπου τα μισά από τα 70 σκυλιά που διασώθηκαν έχουν ήδη μεταφερθεί σε κέντρα περίθαλψης στην Ουάσινγκτον και το Μόρντεαλ, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία για την υιοθεσία τους.

Τα υπόλοιπα ζώα, μητέρες και κουτάβια, αναμένεται να ταξιδέψουν αργότερα, όταν τα μικρά θα είναι αρκετά μεγάλα για να υποστηρίξουν το ταξίδι.

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Η διάσωση των σκύλων από την Humane World for Animals

Σύμφωνα με πληροφορίες της people.com, η συγκεκριμένη διάσωση πραγματοποιήθηκε σε μία κρίσιμη περίοδο για τη βιομηχανία κρέατος σκύλων στη Νότια Κορέα.

Τον Ιανουάριου του 2024 εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος που απαγορεύει την εκτροφή, τη σφαγή και την πώληση σκύλων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του Φεβρουαρίου 2027.

Στοιχειά από το υπουργείου Γεωργίας της Νότιας Κορέας, αναφέρουν ότι μέχρι και τον Μάιο του 2026 είχαν κλείσει το 82% των καταγεγραμμένων εκτροφείων του κλάδου στην χώρα, την ίδια ώρα που εξακολουθούσαν να λειτουργούν 272 μονάδες.

Για την οργάνωση Humane World for Animals, η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο μίας δεκαετούς προσπάθειας για τη διάσωση των σκύλων στη Νότια Κορέα. Από το 2015, η οργάνωση αναφέρει ότι έχει διασώσει σχεδόν 3.000 ζώα.