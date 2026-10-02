Για τις 27/10 έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου, για τις 30/10 εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Οκτωβρίου θα καθίσει στο εδώλιο και ο Κώστας Σκρέκας.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου (λόγω ειδικής δωσιδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα) κάθεται σήμερα η Κατερίνα Παπακώστα, στην πρώτη από τις τέσσερις συνολικά ξεχωριστές δίκες βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαζί της στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς κ.ά. για αδικήματα πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακριβείς δηλώσεις, συγκεκριμένος κτηνοτρόφος-παραγωγός από την εκλογική περιφέρεια της κατηγορουμένης.

Στη βουλευτή καταλογίζεται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι συγκατηγορούμενοί της δικάζονται ως φυσικοί αυτουργοί, ανά περίπτωση, σε απιστία, απάτη κ.λπ.

Η υπόθεση για τη βουλευτή φτάνει στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε, τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κ. Παπακώστα αλλά και κατά των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη, μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή.

Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα.