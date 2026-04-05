Δυσκολίες για το Μαξίμου.

Εν αντιθέσει με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή η Κατερίνα Παπακώστα δεν προχώρησε ακόμα σε δήλωση πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής.

Λογικά θα το πράξει, σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα ενδεχομένως θα λάβουν άλλη μορφή, με ανεξαρτητοποίηση βουλευτών.

Είναι όμως εντυπωσιακό:

Ο πρωθυπουργός ζητάει δήλωση βουλευτών ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, όταν ο ίδιος διαμορφώνει τα ψηφοδέλτια και συνεπώς μπορεί να τους αφήσει απέξω.

Γιατί το πράττει;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί δεν μπορεί να ρισκάρει ζητώντας τους να παραδώσουν τώρα την έδρα και γιατί πρέπει να δείξει ότι κάτι πράττει!

Απλώς όμως δείχνει ταυτόχρονα και αδυναμία!

Β.Σκ.