Εν αντιθέσει με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή η Κατερίνα Παπακώστα δεν προχώρησε ακόμα σε δήλωση πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής.
Λογικά θα το πράξει, σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα ενδεχομένως θα λάβουν άλλη μορφή, με ανεξαρτητοποίηση βουλευτών.
Είναι όμως εντυπωσιακό:
Ο πρωθυπουργός ζητάει δήλωση βουλευτών ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, όταν ο ίδιος διαμορφώνει τα ψηφοδέλτια και συνεπώς μπορεί να τους αφήσει απέξω.
Γιατί το πράττει;
Γιατί δεν μπορεί να ρισκάρει ζητώντας τους να παραδώσουν τώρα την έδρα και γιατί πρέπει να δείξει ότι κάτι πράττει!
Απλώς όμως δείχνει ταυτόχρονα και αδυναμία!
Β.Σκ.