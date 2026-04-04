Θυμάστε πόσα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη έγιναν μετά μέλη της κυβέρνησης;
Καταδεικνύοντας για πρώτη φορά τον τρόπο που λειτουργούσαν οι Εξεταστικές Επιτροπές επί επταετίας: Έδειχνες καλή... αγωγή, «πιστοποιητικά συγκάλυψης» δηλαδή, και έμπαινες αμέσως μετά στην κυβέρνηση. Ακόμα και ως υφυπουργός.
Τώρα, με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται και κάτι ακόμα: Διευκολυνόσουν να κάνεις και τις ...δουλειές σου.
Στην Εξεταστική για τα Τέμπη, άλλωστε, ήταν τόσο ο Χρήστος Κέλλας όσο και η Κατερίνα Παπακώστα.
Παρακμή...
Τ.Τε.