Τις... τριγωνικές συναλλαγές θυμίζουν οι ορισμοί πολλών μελών στις Εξεταστικές Επιτροπές.

Θυμάστε πόσα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη έγιναν μετά μέλη της κυβέρνησης;

Καταδεικνύοντας για πρώτη φορά τον τρόπο που λειτουργούσαν οι Εξεταστικές Επιτροπές επί επταετίας: Έδειχνες καλή... αγωγή, «πιστοποιητικά συγκάλυψης» δηλαδή, και έμπαινες αμέσως μετά στην κυβέρνηση. Ακόμα και ως υφυπουργός.

Τώρα, με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται και κάτι ακόμα: Διευκολυνόσουν να κάνεις και τις ...δουλειές σου.

Στην Εξεταστική για τα Τέμπη, άλλωστε, ήταν τόσο ο Χρήστος Κέλλας όσο και η Κατερίνα Παπακώστα.

Παρακμή...

Τ.Τε.