«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται» αναφέρει σε δήλωσή της η Κατερίνα Παπακώστα σχετικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με δήλωσή της η Κατερίνα Παπακώστα ζητά την άρση της ασυλίας της μετά την εμπλοκή της στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή και διαμηνύει ότι «για λόγους πολιτικής ευθιξίας» δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, με την προϋπόθεση ωστόσο πως «εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν του χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.

Διάβασα στην δικογραφία, που με αφορά, ότι ΕΓΓΡΑΦΟ της ΑΑΔΕ αναφέρει: από τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στις 3-3-21 για το έτος ενίσχυσης 2020 προκύπτει ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις για τα επόμενα έτη 2021-2024. Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, δεν τον βοήθησε, ούτε είχε κάποια επίπτωση για τα έτη 2021-2024!

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου. Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί. Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, δεν πρόκειται να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».