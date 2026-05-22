Το νέο πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά σε κάθε στάδιο της εμπειρίας χρήσης ενός ηλεκτρικού Opel – από τη φόρτιση και την αυτονομία μέχρι την υποστήριξη και τη συντήρηση.

Η Opel περνά δυναμικά στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα “Electric ALL IN”, μια ολοκληρωμένη πρόταση υπηρεσιών και παροχών που έχει σχεδιαστεί για να κάνει την απόκτηση και χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη, πιο προσιτή και – κυρίως – πιο ξέγνοιαστη από ποτέ.

Σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι οδηγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, η Opel έρχεται να απαντήσει στις βασικές ανησυχίες του κοινού γύρω από την αυτονομία, τη φόρτιση, το κόστος συντήρησης και τη συνολική εμπειρία χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μέσα από το “Electric ALL IN”, η γερμανική μάρκα δημιουργεί ένα πλήρες οικοσύστημα υπηρεσιών που συνοδεύει τον οδηγό σε κάθε στάδιο της καθημερινότητάς του, προσφέροντας ασφάλεια, σιγουριά και υποστήριξη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος με την αγορά οποιουδήποτε αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου Opel και αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας για επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Ήδη η Opel διαθέτει τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση σε κάθε μοντέλο της γκάμας της, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές από ποτέ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Opel Frontera Electric, το οποίο είναι διαθέσιμο από €20.900, προσφέροντας έναν συνδυασμό σύγχρονης τεχνολογίας, πρακτικότητας και χαμηλού κόστους χρήσης.

Σύμφωνα με τον CEO της Opel, Florian Huettl, η εταιρεία δεν προσφέρει απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και κάνει τη μετάβαση στη νέα εποχή πιο απλή από ποτέ.

Στην πράξη, το “Electric ALL IN” έρχεται να καλύψει τρία βασικά ερωτήματα που απασχολούν όσους σκέφτονται να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο: αν η αυτονομία επαρκεί για τις καθημερινές ανάγκες, πόσο εύκολη είναι η φόρτιση και ποιο είναι το πραγματικό κόστος χρήσης και συντήρησης.

Στο κομμάτι της αυτονομίας, η Opel ενσωματώνει την υπηρεσία e-Routes μέσα από την εφαρμογή myOpel, η οποία αναπτύχθηκε από την Free2move Charge. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως ένας έξυπνος ψηφιακός συνοδηγός, βοηθώντας τον οδηγό να οργανώνει τη διαδρομή του με βάση την κατάσταση της μπαταρίας, την κυκλοφορία και τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.

Το σύστημα προτείνει αυτόματα τις ιδανικές στάσεις φόρτισης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού και παρέχει σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για την υπολειπόμενη αυτονομία και τις συνθήκες της διαδρομής, περιορίζοντας σημαντικά το λεγόμενο “range anxiety”, δηλαδή το άγχος αυτονομίας που εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς προβληματισμούς των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η υπηρεσία e-Routes περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο η Opel προσφέρει δωρεάν για 10 χρόνια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο θέμα της φόρτισης, με την Opel να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης που απλοποιεί σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών. Μέσα από τη συνεργασία με τη Free2move eSolutions, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης wallbox 22kW υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένου με βάση τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας του ομίλου Stellantis.

Παράλληλα, μέσω της Enervek Recharge παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη εγκατάστασης, που περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό έλεγχο, τοποθέτηση του φορτιστή και κάλυψη εγγύησης, προσφέροντας μια πλήρη και αξιόπιστη λύση χωρίς περιττές διαδικασίες για τον πελάτη.

Επιπλέον, όλα τα ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα Opel εξοπλίζονται στάνταρ με καλώδιο οικιακής φόρτισης Mode 2 και καλώδιο ταχυφόρτισης Mode 3, διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός διαθέτει από την πρώτη ημέρα όλα όσα χρειάζεται για εύκολη και άμεση φόρτιση, είτε στο σπίτι είτε σε δημόσιους σταθμούς.

Σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί και το χαμηλότερο κόστος χρήσης και συντήρησης. Η Opel προσφέρει 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance, ενώ τα διαστήματα service ορίζονται ανά δύο χρόνια, σε αντίθεση με τα περισσότερα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που απαιτούν ετήσια συντήρηση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνολικό κόστος κατοχής, το οποίο καθιστά την ηλεκτροκίνηση όχι μόνο πιο οικολογική αλλά και οικονομικά συμφέρουσα για τον σύγχρονο οδηγό.

Με το “Electric ALL IN”, η Opel επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ηλεκτροκίνηση. Δεν περιορίζεται στην πώληση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή πιο απλή, πιο ασφαλή και πιο προσιτή για όλους.