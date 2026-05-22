Ερώτηση 1η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Έχουμε το αστέρι το οποίο είναι διαχωρισμένο σε τρίγωνα. Εδώ το γνωστό μοτίβο είναι να ελέγξετε τα σχήματα που βρίσκονται στα ακριανά τρίγωνα του αστεριού και μετά να παρατηρήσετε τα σχήματα που βρίσκονται απέναντι από αυτά στο εσωτερικό του αστεριού. Για παράδειγμα, στην κάτω άκρη παρατηρούμε ένα διάγραμμα που δείχνει ένα τόξο με ανοδική τάση και μετά παρατηρούμε ότι στο αντίστοιχο τρίγωνο που βρίσκεται εσωτερικά στο αστέρι δείχνει το ίδιο σχήμα αλλά να βλέπει από την αντίθετη πλευρά. Αυτό είναι το μοτίβο σε όλα τα σχήματα. Επομένως, στο τρίγωνο που ψάχνουμε στο εσωτερικό του αστεριού θα πρέπει να πάμε στο πάνω ακριανό τρίγωνο και να προσέξουμε το σχήμα που δείχνει ένα διάγραμμα με πτωτική τάση, οπότε εξαλείφονται Β, Γ και Ε. Το Α είναι ίδιο με το σχήμα πάνω οπότε σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Ερώτηση 2η

Βρείτε ποια εικόνα συνεχίζει την ακολουθία (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στην παραπάνω ερώτηση επαγωγικού συλλογισμού το μοτίβο είναι ένα εφόσον το παρατηρήσετε αμέσως. Ειδικότερα, πρόκειται για ακολουθία όπου εσείς θα πρέπει να παρατηρήσετε τι συμβαίνει με τα σχήματα που περιέχονται σε κάθε εικόνα, έτσι ώστε να βρείτε την έκτη στη σειρά εικόνα. Στην πρώτη εικόνα παρατηρούμε ένα κύκλο που περιέχει ένα εξάγωνο και ως τρίτο σχήμα ένα τρίγωνο. Στην δεύτερη εικόνα ήρθαν τα πάνω κάτω και έχουμε τώρα το τρίγωνο πρώτο, το εξάγωνο παρέμεινε δεύτερο και ο κύκλος τρίτος. Το ίδιο συμβαίνει αν παρατηρήσετε και στις επόμενες δύο εικόνες με άλλα σχήματα. Το τετράγωνο από πρώτο γίνεται τρίτο στην τέταρτη εικόνα, το πεντάγωνο παραμένει ως δεύτερο σχήμα και το τρίτο σχήμα της τρίτης εικόνας γίνεται πρώτο στην τέταρτη εικόνα. Αφού στην Πέμπτη εικόνα έχουμε ένα πεντάγωνο πρώτο θα πρέπει να έχουμε ένα πεντάγωνο τρίτο, και το τετράγωνο πρώτο, οπότε η σωστή απάντηση κρύβεται πίσω από την επιλογή γ εξαλείφοντας όλες τις άλλες επιλογές.

Ερώτηση 3η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Και εδώ το μυστικό είναι η σωστή παρατήρηση των σχημάτων που περιέχονται σε κάθε εικόνα. Δεν υπάρχει κάποια ακολουθία αλλά υπάρχει κάποιο μοτίβο. Ας πάμε να το δούμε. Στο κάτω μέρος κάθε εικόνας έχουμε κάποια άτομα στο κάτω μέρος(είτε γυναίκα είτε άνδρα είτε αγόρι είτε κορίτσι) και τα βέλη είναι όσα είναι και τα άτομα σε κάθε εικόνα επίσης. Υπάρχει όμως ένα τρικ. Τα βέλη αριθμούν τα άτομα ανάλογα με το φύλο ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά. Οπότε στο πρώτο τετράγωνο (πάνω, αριστερά) το βέλος δείχνει δεξιά όταν είναι γυναίκα, μετά δείχνει αριστερά γιατί πρόκειται για άνδρα, μετά ξανά δείχνει δεξιά δηλώνοντας έτσι το φύλο του τρίτου ατόμου και στο τέλος αριστερά πάλι καθώς πρόκειται για άνδρα. Όταν βλέπουμε αγόρι ή κορίτσι τα βέλη δείχνουν αριστερά για το αγόρι και δεξιά για το κορίτσι, ωστόσο, λόγω της ηλικίας τους είναι μισά βέλη. Γνωρίζοντας τώρα τους κανόνες πάμε να διαβάσουμε κάθε απάντηση Α, Β, Γ, Δ, Ε προκειμένου να βρούμε ότι λειτουργεί το ίδιο μοτίβο. Το μόνο μοτίβο που λειτουργεί σωστά είναι η επιλογή Δ όπου βρίσκονται τρεις γυναίκες και τα βέλη δείχνουν δεξιά.

Ερώτηση 4η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ έχουμε ένα πάλι σχεσιακό ερώτημα όπου και ο κύκλος πάνω αλλά και το τετράγωνο από κάτω σχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ως πρώτο κανόνα ότι ο κύκλος στο πάνω μέρος περιέχει όσες γραμμές είναι οι άκρες του αστεριού που βρίσκονται στο τετράγωνο από κάτω του. Οπότε στην πρώτη εικόνα έχουμε επτά γραμμές, μετά πέντε, κατόπιν οκτώ, μετά πάλι πέντε και στην εικόνα που ψάχνουμε θα πρέπει να έχουμε τέσσερις γραμμές όσες και οι άκρες του αστεριού το οποίο δεν μετακινείται σε κάθε βήμα, μένει πάντα κάτω αριστερά. Έτσι, εξαλείφονται οι εικόνες β, δ και ε. Πάμε να δούμε τώρα και τον δεύτερο κανόνα που είναι το άλλο σχήμα το οποίο αυτή τη φορά μετακινείται (αυτό έχει σημασία στην αναζήτησή μας) και έχει κι αυτό διάφορες πλευρές. Στην πρώτη εικόνα έχει τρεις, μετά τέσσερις, κατόπιν πέντε, μετά τρεις και στο τέλος μία. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζεται η μαύρη κουκκίδα που βρίσκεται στον κύκλο με τις γραμμές. Όταν το σχήμα στο τετράγωνο σχήμα βρίσκεται πάνω δεξιά και οι πλευρές είναι τρεις τότε μετράμε γραμμές από πάνω προς τα κάτω για να τοποθετήσουμε τη μαύρη κουκκίδα, ενώ αντίστροφα, όταν το σχήμα βρίσκεται από κάτω τότε μετράμε γραμμές από κάτω προς τα πάνω για να τοποθετήσουμε τη μαύρη κουκκίδα, οπότε στην εικόνα που ψάχνουμε η κουκκίδα θα είναι στην πρώτη γραμμή από κάτω προς τα πάνω και έτσι εξαλείφεται και η επιλογή γ και η σωστή απάντηση βρίσκεται στην επιλογή α.

Ερώτηση 5η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το πιο εύκολο μοτίβο είναι εδώ μπροστά σας αλλά παράλληλα το πιο αντιπροσωπευτικό γιατί από αυτό θα μάθετε πώς λειτουργούν οι περισσότεροι επαγωγικοί συλλογισμοί. Συγκεκριμένα, στο παραπάνω σχήμα σε κάθε εξωτερική γωνία υπάρχει ένα μαύρο σχήμα, ένα πεντάπλευρο πάνω αριστερά, ένα τετράπλευρο κάτω αριστερά, ένα τρίγωνο πάνω δεξιά και ένα κύκλο κάτω δεξιά. Η λογική είναι η εξής: μετράμε πλευρές και μετά μετράμε μαύρες κουκκίδες στα εσωτερικά τρίγωνα. Έτσι, στο ερωτηματικό ψάχνουμε όσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο, οι οποίες είναι τρεις και η σωστή απάντηση βρίσκεται πίσω από την απάντηση β, όλες οι υπόλοιπες εξαλείφονται ως λανθασμένες.