Η Κρίστα Πάικ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσή της στο Τενεσί. Τουλάχιστον επτά βελόνες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση των δύο δόσεων της θανατηφόρας ένεσης στο χέρι της.

Η Κρίστα Πάικ δεν θα έπρεπε να αναπνέει ακόμη. Παρόλα αυτά επιβίωσε από δύο ενέσεις θανατηφόρων φαρμάκων σε μια οδυνηρή, αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσηαπό την πολιτεία του Τενεσί, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που διεκπεραιώθηκε η διαδικασία.

Σχεδόν 24 ώρες αφότου η Πάικ επρόκειτο να θανατωθεί για έναν φόνο που είχε διαπράξει όταν ήταν 18 ετών, η γυναίκα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει φροντίδα. Η πρόγνωσή της είναι ασαφής, δήλωσε ο δικηγόρος της Ράνταλ Σπάιβι. Ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο συνεργάτης του, Στίβεν Φέρελ, την έχουν δει στο νοσοκομείο.

«Με στοιχειώνει η χθεσινή νύχτα»

«Με στοιχειώνει η χθεσινή νύχτα», είπε ο Σπάιβι, ο οποίος βρισκόταν εκεί κατά τη διάρκεια της απόπειρας εκτέλεσης. Όπως υποστήριξε, μέτρησε τουλάχιστον επτά βελόνες που χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο αριστερό χέρι της Πάικ, «μία από τις οποίες φαινόταν να είναι λυγισμένη όταν τραβήχτηκε από το χέρι της».

Πρόσθεσε ότι το δεξί χέρι της Πάικ είχε γίνει μοβ αφού της χορηγήθηκε ο δεύτερος γύρος του φαρμάκου πεντοβαρβιτάλη, ενός ηρεμιστικού που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο εκτέλεσης του Τενεσί. Οι δικηγόροι της Πάικ δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν ακόμη για «φουσκάλες και αίσθηση καύσου γύρω από τα σημεία της ένεσης».

Οι περιγραφές των μαρτύρων ρίχνουν επιπλέον φως στο τι συνέβη μέσα στην αίθουσα εκτελέσεων: Αφού σηκώθηκε η κουρτίνα στις 7:26 μ.μ., η Πάικ παραπονέθηκε πως νιώθει το χέρι της «έτοιμο να εκραγεί»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι η Πάικ διαμαρτυρόταν πως πονούσε και κλωτσούσε τόσο συχνά που έριξε ένα σεντόνι που ήταν τοποθετημένο πάνω της. Συνέχισε να ροχαλίζει, να βογκάει και να κινείται αφού τα φάρμακα θεωρήθηκε ότι είχαν επιδράσει, ανέφεραν οι μάρτυρες.

Πέντε λεπτά μετά τη δεύτερη δόση, «ήταν σαφές ότι η δεσποινίδα Πάικ ανέπνεε ακόμα», είπε ο Σπάιβι. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν είδε να παρέχεται βοήθεια στην Πάικ, αν και υπήρξε μια χρονική στιγμή πριν απομακρυνθούν οι μάρτυρες που κανείς δεν μπορούσε να δει τι συνέβαινε. Ιατρική φροντίδα παρασχέθηκε σε ασθενοφόρο που κλήθηκε στις 8:50 μ.μ. στη φυλακή στο Νάσβιλ.

«Η χθεσινή νύχτα δεν ήταν απλώς αναποτελεσματική· ήταν σκληρή και βασανιστική», δήλωσε ο Σπάιβι.

«Αυτός ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερος φόβος της»

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο NBC News ότι οι τραυματισμοί της Πάικ θα μπορούσαν να συνάδουν με το γεγονός ότι το φάρμακο δεν κατέληξε στην κυκλοφορία του αίματός της, αλλά στον περιβάλλοντα ιστό λόγω λανθασμένης εισαγωγής.

Εάν συνέβη αυτό, τότε λιγότερο από το φάρμακο εισήλθε στο κυκλοφορικό της σύστημα, αφήνοντάς την να αναπνέει και να κινείται αντί να πέσει σε βαθύ κώμα πριν από τον θάνατο, δήλωσε ο Δρ. Τζόναθαν Γκρόνερ, ομότιμος καθηγητής κλινικής χειρουργικής στο Κολλέγιο Ιατρικής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο. Το κάψιμο γύρω από το σημείο της ένεσης θα μπορούσε επίσης να είναι απόδειξη ότι το φάρμακο δεν εγχύθηκε σωστά στη φλέβα, πρόσθεσε.

Ο Φέρελ δήλωσε ότι πιστεύει ότι «ένας αριθμός παραγόντων» θα μπορούσε να εξηγήσει την αποτυχία της εκτέλεσης, αλλά ανέφερε ότι με βάση αυτά που είπε το ιατρικό προσωπικό σχετικά με τις «δύσκολες φλέβες» της Πάικ, φαίνεται ότι η ενδοφλέβια γραμμή διέρρευσε στους γύρω ιστούς. Αυτό, όπως είπε, θα ήταν συνεπές με τα παράπονα της Πάικ ότι το χέρι της πονούσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι αισθανόταν σαν να «επρόκειτο να εκραγεί».

Ο Σπάιβι περιέγραψε φλεβικά ζητήματα που είχε η Πάικ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, όπως προβλήματα στις τυπικές αιμοληψίες. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο φοβόταν αυτή τη μέθοδο εκτέλεσης και είχε ζητήσει διαφορετική μέθοδο, δήλωσαν οι δικηγόροι.

«Γνωρίζω ότι αυτός ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερος φόβος της», είπε ο Φέρελ. «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου. Ήταν ο φόβος ενός παρατεταμένου, επώδυνου, τραυματικού θανάτου, και αυτό ακριβώς συνέβη μείον τον θάνατο».

Ο Σπάιβι ανέφερε ότι του δόθηκε ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης για το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί για να καλέσει εάν κάτι πήγαινε στραβά με την εκτέλεση, αλλά όταν τον κάλεσε, κατέληξε σε τηλεφωνητή.

Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν έκτοτε ασκήσει έφεση κατά της εκτέλεσής της. Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι έθεσε σε αναστολή την εκτέλεσή της έως ότου μια ανεξάρτητη έρευνα τρίτου μέρους αποκαλύψει τι συνέβη την Τετάρτη.

«Πρόκειται για τραγωδία. Δεν υπάρχει κανείς που να ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Λι σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της Πάικ και δήλωσε ότι θα προσλάβει μια ομάδα για να εξετάσει τις συνθήκες γύρω από την αποτυχία.

Τα ανοιχτά ερωτήματα στην υπόθεση της Πάικ

Πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά στην υπόθεση της Πάικ: Υπέφερε από πόνους ενώ συνέβαινε αυτό; Θα θυμάται τι συνέβη; Θα υπάρξει μακροχρόνια βλάβη;

Ο Φέρελ δήλωσε ότι δεν έχει τις απαντήσεις. «Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ όλα όσα τράβηξε, είτε επειδή δεν θα μπορεί να τα θυμηθεί, είτε επειδή δεν θα μπορεί να τα πει, είτε επειδή την κατακλύζουν με τέτοιο τρόπο ώστε, ξέρετε, μερικές φορές ο πόνος και η ταλαιπωρία επηρεάζουν τους ανθρώπους», πρόσθεσε.