Δεν πρόκειται για κάποιο «μαγικό» καθαριστικό ούτε για υποκατάστατο της σωστής υγιεινής.

Ένα πολύ απλό κόλπο, για το οποίο δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάποιο ειδικό προϊόν, είναι να κρατήσετε τη φλούδα από το λεμόνι που διαφορετικά θα κατέληγε στα σκουπίδια.

Υπάρχουν ορισμένα σημεία του σπιτιού που μπορεί να μυρίζουν δυσάρεστα ακόμη και όταν καθαρίζονται τακτικά.

Ένα από αυτά είναι ο κάδος απορριμμάτων του μπάνιου, όπου η υγρασία και τα υπολείμματα που συγκεντρώνονται μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες οσμές.

Γιατί να βάλετε φλούδα λεμονιού στον κάδο

Η φλούδα των εσπεριδοειδών περιέχει φυσικά αρωματικά έλαια, τα οποία απελευθερώνονται όταν κοπεί ή πιεστεί. Για τον λόγο αυτό, το λεμόνι χρησιμοποιείται συχνά στο σπίτι ως φυσικό αποσμητικό, αφήνοντας το χαρακτηριστικό άρωμα εσπεριδοειδών.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσετε μερικά κομμάτια φλούδας στον πάτο του άδειου κάδου, πριν βάλετε την καινούργια σακούλα. Εναλλακτικά, μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στη σακούλα.

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Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που ανοίγει το καπάκι, το άρωμα του λεμονιού μπορεί να περιορίζει την αίσθηση των δυσάρεστων οσμών. Το ίδιο κόλπο μπορεί να εφαρμοστεί και στον κάδο της κουζίνας, όπου οι μυρωδιές είναι συνήθως ακόμη εντονότερες.

Το λάθος που πρέπει να αποφεύγεται

Η φλούδα, ωστόσο, δεν πρέπει να παραμένει στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για οργανικό υλικό που σταδιακά αποσυντίθεται και επομένως, εάν ξεχαστεί εκεί, μπορεί τελικά να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ιδανικά, αλλάζει μαζί με τη σακούλα των απορριμμάτων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν φλούδες πορτοκαλιού, λάιμ ή άλλων εσπεριδοειδών.

Το συγκεκριμένο τρικ δεν αντικαθιστά φυσικά το πλύσιμο του κάδου. Εάν υπάρχουν επίμονες οσμές, χρειάζεται να καθαριστεί το εσωτερικό του, καθώς υπολείμματα και υγρά μπορεί να έχουν περάσει κάτω από τη σακούλα.

Οι φλούδες λεμονιού μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα σημεία του σπιτιού αντί να καταλήξουν απευθείας στα σκουπίδια. Χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για να φρεσκάρουν χώρους με ανεπιθύμητες οσμές, ενώ το άρωμά τους τις έχει καταστήσει δημοφιλείς σε διάφορα σπιτικά κόλπα καθαριότητας.

Στην περίπτωση του κάδου, πάντως, το πλεονέκτημα είναι η απλότητα: αντί να πετάξετε αμέσως τη φλούδα ενός λεμονιού, μπορείτε να την αξιοποιήσετε για λίγο ακόμη.