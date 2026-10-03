Το μήνυμα του πρωθυπουργού στους παίκτες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το πρωί την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της, παραμονή του αγώνα με την Γερμανία (4/10-21:45) για την 4η αγωνιστική του Nations League και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

«Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους παίκτες της εθνικής. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τους διεθνείς για την εικόνα και τις εμφανίσεις τους, υπογραμμίζοντας την πίστη που υπάρχει μέσα στην ομάδα για τις δυνατότητές της.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης τον ευχαρίστησε για την παρουσία του δίπλα στην εθνική: «Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

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Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εστίασε στη σχέση που έχουν αναπτύξει οι ποδοσφαιριστές με την εθνική ομάδα και στη διάθεση με την οποία αγωνίζονται. «Το πάθος των παικτών μας για την εθνική είναι μοναδικό», είπε χαρακτηριστικά.