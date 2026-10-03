Υπό διερεύνηση η υπόθεση στο νηπιαγωγείο. Τι ζητά η ΔΟΕ.

Στην ανάγκη να προστατευτεί η σχολική κοινότητα, αλλά και να διερευνηθούν πλήρως όσα συνέβησαν στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, στάθηκε η υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Βιολέτα Γαλανοπούλου.

Μιλώντας το Σάββατο (3/10) στο ΕΡΤnews, η κ. Γαλανοπούλου αναφέρθηκε τόσο στη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, όσο και στην επίθεση που ακολούθησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

«Η βία είναι ανεπίτρεπτη και δεν μπορεί ο καθένας να αυτοδικεί και να παίρνει τον νόμο στα χέρια του», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού ήταν «εκτός ορίων».

«Να διερευνηθούν τα γεγονότα»

Η εκπρόσωπος της ΔΟΕ υπογράμμισε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και ζήτησε να αφεθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Όπως είπε, κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά που καταγράφηκε, ωστόσο πρέπει να εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

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Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική διοίκηση, πριν από τη δημοσιοποίηση του βίντεο δεν είχε υποβληθεί καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Παράλληλα, η διευθύντρια τραυματίστηκε σοβαρά κατά το περιστατικό που ακολούθησε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Δεν είναι η πρώτη επίθεση σε εκπαιδευτικό»

Η Βιολέτα Γαλανοπούλου έθεσε και το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι περιστατικά επιθέσεων από γονείς καταγράφονται συχνά.

Όπως ανέφερε, το επάγγελμα πρέπει να «θωρακιστεί», ιδιαίτερα σε σχολικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη μόνιμης παρουσίας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Σύμφωνα με την ίδια, δεν αρκεί ένας ειδικός να βρίσκεται σε μια σχολική μονάδα μόνο μία ημέρα την εβδομάδα ή να εργάζεται προσωρινά ως αναπληρωτής.

«Χρειάζονται μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί»

Η εκπρόσωπος της ΔΟΕ υποστήριξε ότι η σταθερή παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία δεσμών με τις οικογένειες και στην καλύτερη ένταξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, ζήτησε την ενεργοποίηση περισσότερων δομών με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας, των δήμων και των περιφερειών, τονίζοντας ότι το σχολείο δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα.

Για τη ΔΟΕ, όπως επισήμανε, το ζητούμενο είναι διπλό: αφενός να διερευνηθεί πλήρως η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και αφετέρου να αποτραπούν πράξεις αυτοδικίας και βίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.