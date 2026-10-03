Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα ενισχύεται και από τη βελτίωση της οικονομίας και της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Όλο και περισσότερο κοιτούν προς την Ελλάδα οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές, καθώς γραφεία, αποθήκες logistics, καταστήματα και ξενοδοχεία προσφέρουν σήμερα καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Avison Young, η μέση απόδοση ενός επαγγελματικού ακινήτου στην Ελλάδα φτάνει το 6,25%, ενώ το ελληνικό 10ετές ομόλογο αποδίδει περίπου 4,2%. Με απλά λόγια, όποιος επενδύει σε ένα καλό ακίνητο μπορεί να έχει απόδοση περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από εκείνη του κρατικού ομολόγου.

Αυτή η διαφορά είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται μόλις στο 0,4%, ενώ Αθήνα, Βαρσοβία και Λισσαβώνα ξεχωρίζουν ως αγορές όπου τα ακίνητα εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα.

Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα ενισχύεται και από τη βελτίωση της οικονομίας και της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας. Ωστόσο, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα: οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές ψάχνουν συνήθως πακέτα ακινήτων αξίας 400-500 εκατ. ευρώ και πάνω, τα οποία είναι δύσκολο να βρεθούν στην ελληνική αγορά.

Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 έγιναν συμφωνίες περίπου 560 εκατ. ευρώ για ακίνητα εισοδήματος, ποσό μειωμένο κατά 32% σε σχέση με πέρυσι. Η αγορά, πάντως, περιμένει περισσότερες συμφωνίες μέχρι το τέλος της χρονιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ζήτηση παραμένει δυνατή για σύγχρονα γραφεία, αποθήκες logistics και ξενοδοχεία. Στα γραφεία όμως φαίνεται ότι τα ενοίκια έχουν πιάσει «ταβάνι». Συμφωνίες πάνω από 33 ευρώ το τετραγωνικό τον μήνα γίνονται δύσκολα, ενώ πολλές μικρότερες επιχειρήσεις επιλέγουν φθηνότερα κτίρια και περιοχές, πληρώνοντας περίπου 20-25 ευρώ το τετραγωνικό.