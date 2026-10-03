Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 350 προσκεκλημένοι έμειναν εκτός του χώρου της εκδήλωσης.

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως η εκδήλωση του Νίκου Δένδια για τους ψηφοφόρους του το βράδυ της Παρασκευής σημείωσε τεράστια επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 350 προσκεκλημένοι έμειναν εκτός του χώρου της εκδήλωσης γιατί δεν χωρούσαν.

Για να υποβαθμίσουν όμως κάποιοι το μέγεθος άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα.

Για παράδειγμα πως όταν είπε πως ότι έχει να πει τα λέει στα όργανα κάποιοι άρχισαν να διαδίδουν πως αποτελεί κριτική σε όσους διαφοροποιούνται δημοσίως! Κάτι που βεβαίως δεν ισχύει καθώς ο υπουργός Άμυνας μίλησε απλώς για τη δική του στρατηγική.

Ή, δεύτερο παράδειγμα, πως όταν είπε ότι ο ίδιος δεν πλήγωσε ποτέ την παράταξη καταφερόταν κατά του Αντώνη Σαμαρά! Κάτι που επίσης δεν ισχύει- και το διαψεύδει ο θερμότατος χαιρετισμός τους στην πρόσφατη εκδήλωση της «Εστίας».

Το γαρ πολύ της θλίψεως...

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