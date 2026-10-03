«Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Οξεία κριτική για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βόρεια Μακεδονία και αφετέρου τη μεταφορά στη Βουλγαρία των λειψάνων που αποδίδονται στον Σαμουήλ.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «διπλό χτύπημα», εξαπολύοντας παράλληλα πυρά για τη στάση που, κατά την άποψή του, τηρεί η ελληνική πλευρά.

«Ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φον ντερ Λάιεν;»

Ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε αρχικά στις αναφορές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επαναφέροντας παράλληλα την πάγια κριτική του στη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εξελίξεις έχουν πλέον ξεπεράσει, όπως είπε, όσα ακολούθησαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί».

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Η αναφορά στον Σαμουήλ και τα 48 κειμήλια

Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά αφορά τη μεταφορά στη Βουλγαρία των λειψάνων που αποδίδονται στον τσάρο Σαμουήλ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις επίσημες τιμές με τις οποίες υποδέχθηκε η βουλγαρική πλευρά τα λείψανα, επιχειρώντας να καταδείξει τη συμβολική σημασία που έχει το ζήτημα για τη γειτονική χώρα.

«Για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων», υποστήριξε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 48 εκκλησιαστικά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκές το αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά.

«Εμείς τι πήραμε; 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα», δήλωσε.

«Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να επιστρέψουν όλα»

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε, τέλος, τη σημερινή εξέλιξη με τη δική του θητεία στην πρωθυπουργία, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε θέσει ως απαίτηση την επιστροφή του συνόλου των κειμηλίων.

«Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς», ανέφερε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, καταλήγοντας: «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

{https://www.youtube.com/watch?v=aFaK3DHg1rk}

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχτηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και προσέξτε, εμείς τι πήραμε;

48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

«Η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμάρα για το θέμα των κειμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου»

Πηγές της κυβέρνησης απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά τόνισαν ότι η «καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμάρα για το θέμα των κειμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου».

«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το Μνημόνιο Κατανόησης, που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Evtim Miloshev, να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κειμηλίων, που είχαν κλαπεί από Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος.

«Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας, που, μεταξύ άλλων, αντανακλά και την σταθερή συναντίληψη και την διαρκή συνέργεια Πολιτείας και Εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα.

Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο και Δράμας κ. Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτων και πρωτεργάτης του όλου εγχειρήματος» προσθέτει.