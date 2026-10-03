Η νέα συμφωνία δείχνει πλέον την πρόθεση Παρισιού και Άγκυρας να αποκτήσουν πιο σταθερούς διαύλους συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Σε νέα φάση εισέρχονται οι αμυντικές σχέσεις Τουρκίας και Γαλλίας, καθώς οι δύο χώρες υπέγραψαν «Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας», με στόχο την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και τη διεύρυνση της συνεργασίας τους στον στρατιωτικό τομέα.

Την υπογραφή της συμφωνίας ανακοίνωσε το Σάββατο το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, παρουσιάζοντάς την ως ένα απτό αποτέλεσμα των θετικών μηνυμάτων που έχουν ανταλλάξει το τελευταίο διάστημα οι ηγεσίες των δύο χωρών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ενδεχόμενη προμήθεια από την Άγκυρα του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας SAMP/T, αλλά και για τους πυραύλους Meteor.

Οι επαφές που προηγήθηκαν

Ο «οδικός χάρτης» υπεγράφη μετά τις επαφές που είχε ο γενικός διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτιντάγ, με υψηλόβαθμους Γάλλους αξιωματούχους.

Μεταξύ αυτών ήταν η υπουργός παρά τω υπουργώ Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Αλίς Ρουφό, ο επικεφαλής του στρατιωτικού επιτελείου του Γάλλου προέδρου, στρατηγός Βενσάν Ζιρό, καθώς και ο γενικός διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής του γαλλικού υπουργείου Άμυνας, Γκιγιόμ Ολανιέ.

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Στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι διμερείς αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις, ο στρατηγικός διάλογος και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της υφιστάμενης συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Άγκυρας, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη σημασία της διατήρησης τακτικών και προσανατολισμένων σε συγκεκριμένα αποτελέσματα επαφών.

Στο επίκεντρο SAMP/T και Meteor

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο «οδικός χάρτης» δεν διευκρινίζει εάν περιλαμβάνει συγκεκριμένες προμήθειες, ωστόσο το προηγούμενο διάστημα Παρίσι και Άγκυρα έχουν συζητήσει τόσο για το SAMP/T όσο και για τους πυραύλους Meteor.

Τον Ιούλιο, πηγές που επικαλούνταν το Reuters ανέφεραν ότι η Γαλλία είχε αμβλύνει τις αντιρρήσεις της απέναντι σε ενδεχόμενη πώληση του SAMP/T στην Τουρκία, επιτρέποντας να προχωρήσουν πιο ουσιαστικές συνομιλίες.

Το συγκεκριμένο σύστημα κατασκευάζεται από τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία Eurosam και η Άγκυρα εξετάζει την ένταξή του στο σχεδιαζόμενο ολοκληρωμένο δίκτυο αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας «Steel Dome».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι η χώρα του εξετάζει διαφορετικές επιλογές για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, μεταξύ των οποίων τα αμερικανικά Patriot και το SAMP/T, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεταφορά τεχνολογίας και τη δυνατότητα συμπαραγωγής.

Υπενθυμίζεται πως Τουρκία, Γαλλία και Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2017-2018 συνεργασία για ένα πιθανό πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή turkiyetoday.com