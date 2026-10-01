«Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού να εργάζεται με ασφάλεια και κάθε παιδιού να μορφώνεται σε ένα σχολείο χωρίς απαξίωση, φόβο και προσβολές» τονίζει η ΔΟΕ.

Τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων καταδικάζει απερίφραστα το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), εκφράζοντας παράλληλα τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση.

Η ΔΟΕ υπογραμμίζει ότι η σωματική βία, οι απειλές και η αυτοδικία σε βάρος εκπαιδευτικών είναι απολύτως απαράδεκτες, σημειώνοντας ότι κανένα περιστατικό και καμία διαφωνία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια επίθεση. Όπως επισημαίνει, τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ασφάλεια των εργαζομένων και επηρεάζουν συνολικά τη σχολική κοινότητα. Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρεται στα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί και καταγράφουν συμπεριφορές της εκπαιδευτικού απέναντι σε παιδιά. Η ΔΟΕ σημειώνει ότι οι εικόνες δημιουργούν ερωτήματα και η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα πρέπει να διερευνηθεί, με ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε.

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«Σχολείο χωρίς φόβο και βία»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού, η φροντίδα και η συναισθηματική ασφάλεια αποτελούν βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πράξης. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη ο εκπαιδευτικός να στηρίζεται ολόπλευρα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδαγωγικού του ρόλου. Προειδοποιεί, επίσης, ότι η αποσπασματική παρουσίαση ενός περιστατικού μέσα από βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για φαινόμενα βίας και αυτοδικίας. Κάνει ακόμη λόγο για δημόσιες τοποθετήσεις που, κατά την ίδια, ενθαρρύνουν τη βία και την αυτοδικία και γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καταθέσει σχετική αναφορά στον εισαγγελέα.

Η Ομοσπονδία ζητά την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση όλων των πλευρών της υπόθεσης, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων και, ιδιαίτερα, των μαθητών και των μαθητριών. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία του σχολείου και να παρέχουν ουσιαστική στήριξη στα παιδιά, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς. Όπως επισημαίνει, απαιτείται άμεση παρουσία των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του περιστατικού και να αποκατασταθεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα. Τέλος, θέτει ζήτημα διαχρονικής έλλειψης υποστήριξης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε απαιτητικές συνθήκες και περιοχές, ζητώντας ειδικά παιδαγωγικά μέτρα, μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και διαρκή υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς.

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«Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού να εργάζεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και κάθε παιδιού να μορφώνεται σε ένα σχολείο χωρίς απαξίωση, φόβο και προσβολές», καταλήγει η Δ.Ο.Ε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsdb4gtla9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ - «Να διερευνηθούν όλες οι πλευρές της υπόθεσης»

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει απερίφραστα τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων και εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στη συνάδελφο. Η σωματική βία, οι απειλές και η αυτοδικία σε βάρος εκπαιδευτικών είναι απολύτως απαράδεκτες. Κανένα περιστατικό και καμία διαφωνία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια επίθεση, που πλήττει την ασφάλεια των εργαζομένων και τραυματίζει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Οι εικόνες από τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά, που δείχνουν υπέρβαση των ορίων που θέτει το παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, καθώς και οι προσβλητικές εκφράσεις προς μαθητές, μας προβληματίζουν και δημιουργούν ερωτήματα. Χρειάζεται να διερευνηθεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά και, κυρίως, να φωτιστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού, η φροντίδα και η συναισθηματική του ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της εκπαιδευτικής πράξης. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να στηρίζεται ολόπλευρα, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει ένα τέτοιο πλαίσιο. Η αποσπασματική αποτύπωσή του περιστατικού μέσα από δύο βίντεο που διακινούνται δεν μπορεί να γίνεται αφορμή για απαράδεκτη αξιοποίηση. Η απαραίτητη διερεύνηση τέτοιων συμπεριφορών δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη βία και την αυτοδικία. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να γίνεται πεδίο άσκησης κοινωνικού αυτοματισμού και κανιβαλισμού από ΜΜΕ και ιδιαίτερα από γνωστούς και μη εξαιρετέους τηλεμαϊντανούς φασίζουσας νοοτροπίας, των οποίων τα λεγόμενα αποτελούν προτροπή σε ωμή βία και αυτοδικία και απαιτούν την παρέμβαση εισαγγελέα, στον οποίο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα καταθέσει αναφορά.

Απαιτούμε την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση όλων των πλευρών του περιστατικού, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων και, κυρίως, των μαθητών/τριών. Το Υπουργείο Παιδείας και η Διοίκηση της Εκπαίδευσης οφείλουν να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία του σχολείου και να παρέχουν ουσιαστική στήριξη στα παιδιά, στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται άμεση παρουσία των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του περιστατικού και την αποκατάσταση κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Οργή προκαλεί η χρόνια εγκατάλειψη των συναδέλφων που εργάζονται σε απαιτητικές συνθήκες και περιοχές, χωρίς τη λήψη ειδικών παιδαγωγικών μέτρων, τη στελέχωση με μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τη διαρκή υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς για ζητήματα που άπτονται της παιδαγωγικής επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι επιθέσεις σε συναδέλφους/-ισσες μέσα στο χώρο του σχολείου. Η πολιτεία οφείλει να πάψει να κρύβεται και να αναλάβει τις ευθύνες θωράκισης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως διεκδικεί εδώ και χρόνια η Δ.Ο.Ε.. Αγωνιζόμαστε απέναντι στις πολιτικές που απαξιώνουν καθημερινά το σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και στρώνουν το έδαφος για τέτοια θλιβερά περιστατικά. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού να εργάζεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και κάθε παιδιού να μορφώνεται σε ένα σχολείο χωρίς απαξίωση, φόβο και προσβολές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrqchmdinzt?integrationId=40599y14juihe6ly}