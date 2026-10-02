Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανακοίνωση της ερμηνεύτριας στα social media.

Μία απρόσμενη ανακοίνωση στα social media έκανε το βράδυ της Πέμπτης η Evangelia κάνοντας γνωστό ότι χρειάζεται να αναβληθεί η προγραμματισμένη της εμφάνισή στην Αθήνα.

Πρόκειται για τη συναυλία που θα διεξαγόταν στα πλαίσια του THE PARÉA TOUR την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε στην ανάρτησή της η Evangelia, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία της συναυλίας για την οποία θα πωλούνται νέα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της Evangelia

«Παρέα μου… Ποτέ δεν πίστευα ότι θα χρειαζόταν να γράψω κάτι τέτοιο.

Κάποιος που αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας μου και βρίσκεται στην καρδιά αυτού του show αντιμετωπίζει μία σοβαρή και απρόσμενη κατάσταση και πρέπει να επιστρέψει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την τελευταία μέρα προσπαθήσαμε με κάθε δυνατό τρόπο να πραγματοποιήσουμε το show της Αθήνας αυτή την Κυριακή, όμως ο ρόλος του είναι απαραίτητος στο PARÉA TOUR και χωρίς εκείνον δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε το show όπως το έχουμε δημιουργήσει για εσάς.

Γι’ αυτό, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μεταφέρουμε το show της 4ης Οκτωβρίου σε νέα ημερομηνία.

Είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να μεταφέρω κάποιο show και είμαι πραγματικά στενοχωρημένη.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς περιμένατε αυτή τη βραδιά και είχατε ήδη κάνει τα σχέδιά σας. Μετρούσα και εγώ αντίστροφα μαζί σας και λυπάμαι πάρα πολύ.

Ήδη δουλεύουμε για τη νέα ημερομηνία και θα τη μοιραστούμε μαζί σας πολύ σύντομα. Παράλληλα, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων έχει ήδη ξεκινήσει.

Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας θα διατεθούν νέα εισιτήρια προς πώληση.

Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σας αγαπώ παρέα μου. Θα είμαστε όλοι μαζί στην Αθήνα πολύ πολύ σύντομα.

Με αγάπη, Evangelia».