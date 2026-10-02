Η ανακοίνωση της συναυλίας δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Slash στο διαδίκτυο.

O Slash έρχεται για συναυλία στον Λυκαβηττό τον Ιούλιο του 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας για το νέο άλμπουμ που ανακοίνωσαν μαζί με τον Myles Kennedy και τους Conspirators.



Oι Slash και Myles Kennedy θα εμφανιστούν ζωντανά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Κυριακή 18 Ιουλίου 2027, όπως ανακοινώνεται στην επίσημα ιστοσελίδα του θρυλικού κιθαρίστα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορφίες για εισιτήρια, τιμές και προπώληση.





Το νέο άλμπουμ του Slash με τον Myles Kennedy και τους Conspirators με τίτλο Flying Blind θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο, ενώ το πρώτο -ομώνυμο- single είναι ήδη διαθέσιμο.

{https://youtu.be/bCL0GCDahwQ?si=LHwN4liBXiNWSnmk}



H τελευταία φορά που είδαμε τον Slash στην Ελλάδα, ήταν στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν οι Guns N' Roses τον Ιούλιο του 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο.